ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin, Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın dezavantajlı bölgelerinde uygulanacağını ve ilk aşamasında 30 bin kırsal haneye ulaşacağını belirterek, "Bu proje vasıtasıyla Kredi Garanti Fonu ile iş birliği yapıyoruz. Bu Türkiye'de bir ilktir. Kredi Garanti Fonu aracılığıyla proje illerinde yaklaşık 300 milyon liralık bir kredi hacminin oluşturulmasını hedefliyoruz." dedi.

Pakdemirli, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kırsal kalkınmanın ülke geleceği açısından önemine işaret etti.

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için çeşitli projelerin yürütüldüğünü ifade eden Pakdemirli, bu kapsamda 2006-2018 döneminde 10 bin 374 projeyi hayata geçirdiklerini ve bakanlık bütçesinden hibe desteği olarak 2,7 milyar lira sağladıklarını dile getirdi. Halen bin 483 projenin devam ettiğini anlatan Pakdemirli, bu yıla ilişkin kırsal kalkınma bütçesinin de 980 milyon lira olduğunu söyledi.

Ülkede çiftçi yaşı ortalamasının 50'nin üzerine çıktığına dikkati çeken Pakdemirli, bunun 20'li yaşlara çekilmesi gerektiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, "Bununla ilgili birçok proje ve çalışma yürütüyoruz. İşte bu minvalde, uzun yıllardır uyguladığımız kırsal kalkınma projelerine bir yenisini daha ekliyoruz. 45 ilçede ve 2 bin 162 köyde uygulanacak bu proje, 2023 hedeflerimize katkı sağlayacak." diye konuştu.

Pakdemirli, projenin finansmanının bir kısmının Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonundan (IFAD) sağlanan krediden karşılanacağını, bu kurumla şimdiye kadar 8 projenin tamamlandığını ve 2 projenin de devam ettiğini dile getirdi. Şimdi ise IFAD ile yürütülecek 11. projenin başlatıldığını bildiren Pakdemirli, bugüne kadar toplam proje tutarı 800 milyon doları bulan bu projelerle 1,5 milyon haneye ve 6 milyon kişiye ulaşarak kırsala hep birlikte katkı sağladıklarını ifade etti.

- "Proje bütçesi 98 milyon avro"

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin, Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın dezavantajlı bölgelerinde uygulanacağını ve ilk aşamasında 30 bin kırsal haneye ulaşacağını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Proje bu illerimizin kırsalında, yüksek kesimlerinde yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin yaşam seviyelerinin iyileştirilmesi ve üretimin pazara entegrasyonunun sağlanması amacıyla 2019-2023 yıllarında uygulanacak. Birinci aşama için toplam proje bütçesi 52,5 milyon avro olacak. İkinci aşamayla birlikte 2026 yılına kadar devam edecek projeye, Çankırı ve Kahramanmaraş illerimiz de dahil edilecek. Toplam bütçesi böylece 98 milyon avroya ulaşacak. Projeyle, bireysel çiftçiler ve çiftçi gruplarının bitkisel ve hayvansal üretim yatırımları yüzde 70, 40 yaş altındaki genç çiftçilerimizin yatırımları yüzde 70 ve yüzde 100, kooperatif, birlikler ve KOBİ'lerin ekonomik altyapı yatırımları yüzde 75 desteklenecek. Yine Toros Dağları'nda, zorlu coğrafyada, hayvancılıkla uğraşan göçerlerimizin yaşam seviyelerini yükseltmek için yüzde 100 hibe desteği verilecek. Küçük ölçekli meyve-sebze toptancı halleri, hayvan pazarları, mezbahalar, basınçlı sulama sistemleri, mera ve pazar yolları, hayvan içme suyu yapıları ve mera alt yapıları gibi kamu yatırımları yüzde 100 desteklenecek."

- "Kredi Garanti Fonu ile iş birliği"

Bakan Pakdemirli, projenin kredi teminat kapısını da açtığını vurgulayarak, "Bankaların ve finans kuruluşlarının istediği yüksek teminatlar nedeniyle üreticilerimiz, kooperatiflerimiz ve işletmelerimiz yatırımlarını büyütmekte zorluk çekmektedir. Bu proje vasıtasıyla Kredi Garanti Fonu ile iş birliği yapıyoruz. Böylelikle bu projemizden faydalanacak ve teminat güçlüğü çeken çiftçilerimizin, birliklerin, kooperatiflerin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi alabilmelerinin yolunda bir engel kalmayacak. Bu Türkiye'de bir ilktir. Bunun için 5 milyon avro bütçe ayırdık. Böylelikle Kredi Garanti Fonu aracılığıyla proje illerinde yaklaşık 300 milyon liralık bir kredi hacminin oluşturulmasını hedefliyoruz." dedi.

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu Yakındoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa Bölümü Direktörü Khalida Bouzar da kırsal halkın gelirinin iyileşmesi için destek sağlayan bir finans kuruluşu olduklarını belirterek, "Türkiye bölgede kilit bir ekonomik partner, bu ortaklığa büyük önem veriyoruz. Türkiye, gıda ürünlerinin işlenerek Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına ulaştırılması için önemli. IFAD olarak Türkiye'nin uzak kesimlerindeki yoksul alanlara odaklandık. Bugün başlayan projeyle de hükümetin kırsal dezavantajlı alanlardaki ekonomiyi güçlendirme gayretlerine katkıda bulunulacak. Programla özellikle kadınlara ve gençlere odaklanılacak. IFAD projeye 52 milyon avro destek sağlayacak." diye konuştu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç da kırsaldaki küçük çiftçilerin tarımın olmazsa olmazı olduğunu, en çok bu çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, "Bu alana yapılan desteklerin büyük yan etkileri vardır. Bu çiftçiler hem bioçeşitliliğimizi koruyor hem de tarıma insan kaynağı sağlıyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü de "Kırsal yaşam kalitesini ve refahını artırmak adına projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. 2018'de Ardahan, Kars ve Artvin'de uygulanan kırsal kalkınma projelerini tamamladık." ifadesini kullandı.