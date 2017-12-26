Kırsal dezavantajlı alanlara IFAD kredisi

ANKARA (AA) - Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ile "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi"nin finansmanı için 36 milyon 50 bin avroluk finansman anlaşması imzalandı.

Hazine Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanması öngörülen, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi"nin finansmanı için IFAD ile 35 milyon 150 bin avroluk kredi ve 900 bin avro tutarında hibe sağlanmasına ilişkin finansman anlaşmasına imza atıldı.

Açıklamada, söz konusu kredinin, kırsal alanlardaki küçük ölçekli üretim yapan çiftçilerin refahının ve dayanıklılığının artırılması amacıyla kullandırılacağı belirtildi.