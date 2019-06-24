Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon mersin seminer dünya ekonomi
Hoş geldin kayısı!
Hoş geldin kayısı!
Akbatı'dan şarkılar geçti
Akbatı'dan şarkılar geçti
THY ile LOT anlaştı
THY ile LOT anlaştı
Ova pamukla buluştu
Ova pamukla buluştu
Patateste ilk 10'dayız
Dünyada ilk 10'dayız!

Kırsal kalkınma desteklerinde TSE ve CE belgesi düzenlemesi

- Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında gerçekleştirilecek makine ekipman alımlarında kolaylık sağlandı - Bu kapsamda deney raporu, TSE ve CE belgesi veren kuruluşların istenen belgeleri düzenleyemediklerini bildirmeleri durumunda makine ve ekipman alımlarında söz konusu belgeler aranmayacak - Yatırımcılar, kırsal kalkınma projesiyle ilgili talep edilen raporlarla birlikte yapı kayıt belgesini de ibraz etmekle yükümlü kılındı

Kırsal kalkınma desteklerinde TSE ve CE belgesi düzenlemesi
banner17

ANKARA (AA) - Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında gerçekleştirilecek makine ekipman alımlarında, ilgili kurumların onayı halinde TSE ve CE belgesi aranmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"leri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerle kırsal kalkınma yatırımları kapsamında gerçekleştirilecek makine ekipman alımlarında kolaylık sağlandı.

Buna göre, yatırımcılar, kırsal kalkınma projeleriyle ilgili gelişmeleri içeren ilerleme raporlarını 3 ayda bir il müdürlüklerine vermeye devam edecek. Nihai raporla birlikte, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, demirbaş kayıt listesi, yatırıma ait fotoğraflarla uygulama rehberinde belirtilen belgelerin yanı sıra yapı kayıt belgesinin de il müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekecek.

Makine ekipman alımlarında, deney raporu, TSE ve CE belgeleri veren kuruluşların, istenilen bu belgeleri düzenleyemediklerini yazılı bildirmeleri durumunda, hibeye esas bütçe kapsamında alınan makine ve ekipmanlar "özel imalat makineleri" kapsamında sayılacak ve söz konusu belgeler talep edilmeyecek.

Ayrıca, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında başvuruların hibe desteğinden yararlanabilmesi için, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin yanında yapı kayıt belgesinin de başvuru konusuyla uyumlu olması gerekecek. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri kapsam dışında olacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kırsal KalkınmaResmi GazeteTarım Ve Orman BakanlığıYapı Kayıt Belgesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5