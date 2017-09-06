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Kırsal Kalkınma Programı'na başvurular başladı

- TKDK'nin "Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanı" kapsamında proje başvuru ve kabul işlemleri başladı - Yüzde 50 hibe verilecek sektörlere toplam 122 milyon 177 bin 559 avro destek bütçesi ayrıldı

Kırsal Kalkınma Programı'na başvurular başladı

ANKARA (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), 12 Haziran'da çıktığı "Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanı" kapsamında proje başvuru ve kabul işlemleri başladı.

TKDK'den yapılan yazılı açıklamada, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbiri" kapsamında süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve et ürünleri, su ürünleriyle meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının destekleneceği belirtildi.

12 Haziran'da çıkılan TKDK'nin IPARD II Programı'nın ikinci başvuru çağrısı kapsamında yüzde 50 hibe verilecek sektörlere toplam 122 milyon 177 bin 559 avro destek bütçesi ayrıldı.


- Destekleme kapsamındaki iller


Program için online proje başvuru sistemi 26 Eylül Salı günü saat 21.00'e kadar açık kalacak. Başvurulara ilişkin belgelerin il koordinatörlüklerine 28 Eylül Perşembe günü saat 18.00'e kadar teslim edilmesi gerekiyor.

Destekleme kapsamında şu iller yer alıyor:

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat.


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IPARDTarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve PazarlanmasıTKDK
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