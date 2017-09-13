Kırsal kalkınma yatırımlarına hibe desteği

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırsal alanda yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği verip, tarıma dayalı sanayinin gelişmesine katkı sağlamayı sürdürdüklerini belirterek, "Tüm yatırımcılarımızı, söz konusu programa başvurarak kırsal alana yatırım yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarını, verilen yüzde 50 hibe uygulamasıyla desteklemeye devam ettiklerini belirten Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca bu doğrultuda genel bütçe imkanları ile 2006 yılından itibaren uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bugüne kadar 11 etap uyguladık. Bu etaplarla 7 bin 735 tarıma dayalı muhtelif yatırım projesini tamamladık. Bu program kapsamındaki yatırımlar için toplam 3,3 milyar lira hibe desteği verdik. Böylelikle yaklaşık 90 bin kişiye istihdam sağladık.

Daha önceki etaplarda sadece 39 ilde uygulanan yenilenebilir enerji üretim tesisleri için verilen hibe desteğini bu tebliğle beraber artık 81 ile çıkardık. Ayrıca tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularına hindi ve kaz yetiştiriciliğine ait sabit yatırımlarını da ilave ettik. En fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli kesimhane için 81 ilde hibe desteğini de ilk kez bu tebliğle beraber vereceğiz. Tebliğle, ceviz hasat makinelerini de destek kapsamına aldık."

Söz konusu tebliğle, bütün projelerin hibeye esas üst limitlerinin eşitlendiğini ifade eden Fakıbaba, bu kapsamda yatırım niteliği yeni tesis olan başvurular için 2 milyon lira, tamamlama olan başvurular için 1 milyon 750 bin lira, kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurular içinse 1 milyon 500 bin lira üst limitin geçilemeyeceğini hatırlattı.

Kırsal turizme yönelik niteliği yeni tesis olan yatırımlar için 1 milyon 500 bin lira, diğer yatırım konuları için 500 bin lira üst limitini geçmemek üzere yüzde 50 hibe desteği verileceğine işaret eden Fakıbaba, diğer yatırım konuları içerisinde, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerinin, el sanatları ve katma değerli ürünleriyle bilişim sistemleri ve eğitimi konularının da yer aldığını anımsattı.

"Bu tebliğimizle beraber, kırsal alanda yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza yüzde 50 hibe desteği vererek tarıma dayalı sanayinin gelişmesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz." ifadesini kullanan Fakıbaba, yatırımcıları, söz konusu programa başvurarak kırsal alana yatırım yapmaya davet etti.