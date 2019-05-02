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Kırsal kalkınmada "danışmanlık" kapasitesi artırılıyor

- Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü: - "IPARD II Programı teknik yardımları çerçevesinde, kamu ve ilgili sivil toplum kuruluşlarımızdan 470 kişiye kırsal kalkınma alanında eğitimler verilecek. Böylelikle, IPARD danışmanlık hizmetleri alanında kapasitenin artırılması sağlanacak"

Kırsal kalkınmada
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ANKARA (AA) - Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı-II (IPARD) teknik yardımları çerçevesinde, kamu ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından 470 personele eğitimler verileceğini belirterek, "Böylelikle, IPARD danışmanlık hizmetleri alanında kapasitenin artırılması sağlanacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi tarafından yürütülen "Türkiye'de IPARD II Programı'nın Danışmanlık Hizmetleri Tedbiri İçin Kapasite Oluşturma Teknik Destek Projesi"nin açılış toplantısı Ankara Hilton Oteli'nde gerçekleştirildi.

Özlü, açılışta yaptığı konuşmada, IPARD-I Programı'nın 2013 yılı itibarıyla tamamlandığını ve edinilen tecrübeyle programın ikinci aşamasının 2014 yılında başladığını söyledi.

IPARD Programı ile kırsal kesimdeki hayat şartlarının geliştirilmesini ve kırsaldan şehirlere göçün azaltılmasını hedeflediklerini vurgulayan Özlü, "Program kapsamında, et ve süt üreten tarım işletmelerine, tıbbi, aromatik ve süs bitkilerinin üretilmesine, arıcılık ve zanaatkarlık faaliyetlerine, su ürünleri yetiştiriciliğine, et, süt, meyve, sebze ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik sürdürülebilir projelerin yüzde 40 ile 65'ine hibe desteği veriyoruz." diye konuştu.

Özlü, IPARD II Programı teknik yardımları çerçevesinde, kamu ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından 470 personele eğitimler verileceğine dikkati çekerek, "Böylelikle, IPARD danışmanlık hizmetleri alanında kapasitenin artırılması sağlanacak." ifadesini kullandı.

- Kırsalda kapasitenin artırılması hedefleniyor

Projeyle IPARD II Programı kapsamında çiftçilere verilen "Danışmanlık Hizmetleri" tedbirinin uygulanması konusunda kapasitenin artırılması, projelerini hayata geçirmek isteyen düşük gelirli potansiyel faydalanıcılar için ücretsiz proje hazırlama hizmetlerinin sunulması, çiftçilerin, gıda işleyicilerinin ve kırsal toplulukların söz konusu programa başvurularının Danışmanlık Hizmetleri aracılığıyla artırılması hedefleniyor.

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