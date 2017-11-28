Kırsal kalkınmaya 1 milyar 45 milyon avroluk destek

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı'nın ikinci dönemi kapsamında 2023 yılına kadar kırsal kalkınma projelerine 1 milyar 45 milyon avro hibe desteği sağlanacağını ifade etti.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Müsteşar Yardımcısı Özlü, Bakanlık tarafından bir otelde düzenlenen Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı'na katıldı.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Birliğinin 2001'den bu yana Türkiye gibi aday ülkelere hibe nitelikli mali yardım yaptığını belirterek, "Bu yardımlar, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) adı altında gerçekleştirildi. Bakanlığımızca, IPARD-I programıyla toplam 10 bin 693 projeyle sözleşme yapıldı ve yatırımcılara 3,1 milyar lira hibe desteği ödendi. 2016 yılında IPARD-I'in kapanması ile IPARD programının ikinci dönemi başladı. Bu kapsamda da AB ve ulusal katkıyla birlikte kırsal kalkınma projelerine 2023 yılında kadar yaklaşık 1 milyar 45 milyon avro hibe desteği sağlanacak." ifadelerini kullandı.

IPARD II Programı ile tarım ve gıda sektörlerinin modernizasyonu ve kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik yatırımlarının destekleneceğinin altını çizen Özlü, dağlık alanda yapılan yatırımlarda ve genç girişimcilerin yatırımlarında hibe miktarına ilave yüzde 10 destek verileceğini belirtti.

Özlü, Bakanlık olarak IPARD yanında 2006'da 81 ilde ulusal kaynaklı yüzde 50 hibe destekli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nı başlattıklarını anımsatarak, bugüne kadar yaklaşık 8 bin projeye 2 milyar lira hibe desteği verdiklerini ve bu projelerle kırsalda 93 bin kişiye istihdam imkanı sağladıklarını söyledi.

Bu yıl 16 bin genç çiftçiye 480 milyon lira hibe vereceklerini de aktaran Özlü, kırsal kalkınma, genç çiftçi ve Avrupa Birliği kırsal kalkınma projelerine ulusal katkı olarak 2018'de 1 milyar 723 milyon lira hibe desteği vereceklerini kaydetti.

Muhabir: Deniz Çiçek Palabıyık