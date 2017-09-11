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Kırşehir Şeker Fabrikasında 505 bin ton pancar işlenecek

- Fabrika müdürü Ziyram Eser: - "505 bin ton pancar fabrikamızda işlenecek, tahmini olarak 72 bin ton kristal toz şeker, 21 bin ton melas ve 130 bin ton yaş pancar posası üretilecek"

Kırşehir Şeker Fabrikasında 505 bin ton pancar işlenecek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Şeker Fabrikasında pancar alımına başlandı.

Kırşehir-Aksaray karayolunda bulunan 2000 yılında faaliyete geçen Kırşehir Şeker Fabrikası'nda 2017-2018 dönemi pancar alım kampanyası nedeniyle tören düzenlendi.

Törende konuşan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, şeker sektörünün tarımda ve sanayide sağladığı istihdam ve oluşturduğu katma değerle stratejik önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin önemli şeker fabrikalarından birinin de Kırşehir'de olduğunu vurgulayan Şentürk, "Asil milletimiz, 1071 Malazgirt Savaşı'ndan itibaren bu kutsal topraklarda üretim yapıyor. Milletimiz bu topraklara emeğini, alın terini, bilgisini, sabrını, tecrübesini katarak üretim yapmaya devam edecektir. Kırşehir toprakları ise tarım ve hayvancılık için oldukça müsaittir. Yamula Barajı'nın da sulamaya açılması ile bu topraklar en gözde topraklar olacaktır. İnsanın yediği en helal lokma, kendi el emeğiyle, alın teriyle kazandığıdır. Fabrikamızda işlenen pancarın kalan kısmını başka illere yeni işlemler yapılması için gönderiyoruz. Başka fabrikalara göndermemek için fabrikamızın kapasitesinin arttırılması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Kısa sürede sonuç alarak fabrikamızın kapasitesini arttıracağız. Tüm çiftçilerimizin ürünlerinin bol ve bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.

Fabrika Müdürü Ziyram Eser de 5 bölgede 111 köyde 3 bin 456 üreticiyle 670 bin ton pancar üretim sözleşmesi imzalanarak, 128 bin dekarda pancar ekimi yapıldığını vurguladı.

Eser, "127 gün sürmesi beklenen kampanya döneminde 788 personelimiz 3 vardiya ile 24 saat kesintisiz çalışacak. Türk ekonomisine 2016 yılında 240 milyon lira katma değer sağlanmıştır. 2017 yılı başından bugüne kadar ise pancar üreticisine ayni ve nakdi olarak 30 milyon lira ödenmiştir. 670 bin ton pancarın 165 bin tonu Çorum Şeker Fabrikasına sevk edilecek. Kalan 505 bin ton pancar ise fabrikamızda işlenecek. Tahmini olarak fabrikamızda 72 bin ton kristal toz şeker, 21 bin ton melas ve 130 bin ton yaş pancar posası üretilecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancarı getiren çiftçiler ödüllendirildi. Kurdele kesiminin ardından şeker pancarları fabrikaya alınmaya başladı.

Törene İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Ekemen, İl Emniyet Müdür Yardımcı Hüseyin Tufan, fabrika çalışanları ve pancar üreticileri katıldı.

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