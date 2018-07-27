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Kırşehir'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi

ANKARA (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesindeki bir jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, Kırşehir'in Kaman ilçesi sınırlarındaki...

Kırşehir'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi

ANKARA (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesindeki bir jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kırşehir'in Kaman ilçesi sınırlarındaki 4 bin 558,92 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, "açık teklif" usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedeli 102 bin 835,10 lira, geçici teminat bedeli de 3 bin 85,05 lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 14 Ağustos Salı günü saat 10.15'te Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda yapılacak.

İstekliler tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar komisyona iletebilecek.

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, 1 akaryakıt şirketine 148 bin 802 lira ceza verilmesi ve 4 şirketten de yazılı savunma alınması kararlaştırıldı.

EPDK, bir şirketin de LPG otogaz bayilik lisansının sona erdirilmesine karar verdi.

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AkaryakıtCezaEnerji Piyasası Düzenleme KurumuJeotermal Kaynak AramaKırşehirLPGResmi Gazete
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