Kısa Çalışma Ödeneği 3 ay daha uzatılmalı

Ekoonmi Gazetecileri Derneği’nin desteklediği, KANALEKONOMİ’DE yayınlanan Hayatımız Ekonomi programında Celal Toprak, Vahap Munyar ve Serpin Alpaslan’ın konuğu olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç önemli açıklamalar yaptı.

Program boyunca gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avdagiç kısa çalışma ile ilgili başvuruların uzatılmasına ilişkin şunları söyledi:

. Bu konuda başvurulara yanıt hızlandı. Ancak Kısa çalışma başvuru süresinin 30 Haziran'dan sonra ikinci bir 3 ay uzatılması, işletmelerin pandemi sürecinin zorluklarını geride bırakmasına büyük katkı sağlayacaktır.

. Bu konuda açıklamanın hemen yapılmasını öneriyoruz. Kovid-19'un etkisini bertaraf etmek için başarıyla uygulanan İstikrar Kalkanı Paketi'nin en önemli maddelerinden biri olan ve çalışanın günlük kazancının yüzde 60’ını karşılayan Kısa Çalışma Ödeneği, geçen yaklaşık iki ayda istihdamın korunmasındaki başarısını ispatlamıştır.

. İşletmeler haziranda faaliyetlerini artırma ya da yeniden başlatmaya hazırlanırken, koronavirüsten etkilenen iş yerlerinde çalışanlara yönelik uygulanan kısa çalışma kapsamındaki maaş ödemelerinin, son başvuru tarihi olan 30 Haziran'dan itibaren ikinci bir üç ay süreyle uzatılması işletmelerin pandemi sürecinin zorluklarını geride bırakmasına büyük katkı yapacaktır.

Programda iş dünyasının yeni tip koronavirüs ile mücadelesini de anlatan Şekib Avdagiç ikinci bir dalga olmadığı takdirde gelişmelerin olumlu olduğunu belirterek, “Korona ile yaşamayı, üretmeyi ve satmayı öğrenmek zorundayız. Hayat bize bunu dayatıyor. Bütün sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomide ibrenin hazirandan itibaren yukarı doğru çıkacağını görüyoruz. Bazı sektörlerde yeni tedbirlerle daha hızlı mesafe almamız şart. Bunu el birliği ile başaracağız. Öte yandan bazı sektörlerimizden son günlerde ‘yoğun siparişler' aldıkları bildirimi geliyor. Bu bizim cesaretimizi artırıyor. İkinci bir dalga gelmezse tedbirli bir iyimserlik içindeyiz.

Türkiye'nin üretim güvünü değerlendiren Avdagiç geleceği ilişkin de şu çarpıcı saptamaları yaptı:

.İş dünyası olarak riskleri ve fırsatları dikkate alıyoruz. Süreci doğru yönetmek için gayret ediyoruz. Türkiye üretim disiplini, kalifiye çalışan gücü ve sevkiyat performansı ile civarındaki tüm ülkelerden ayrışıyor. Bugünden yarına değilse bile Batı’nın Çin, Kamboçya ve Vietnam’dan ürün talebi azalacaktır.

. Üretimdeki üstünlüğümüzü ortaya koyduk. Türkiye günde 4 milyon maske üretirken, bir ay sonra günlük 50 milyon adet maske üretmeye başladı. Dünyanın hiçbir ülkesi, 30 günde maske üretimini 12 kat artıramadı. Bu, Türk girişimcisinin değişen taleplere karşı arzda ne kadar esnek olabildiğinin ve talebe hızla ayak uydurabildiğini de kanıtlıyor. Özellikle AB’nin ithalatında hızla payımızı artırmamız mümkün.

. Şöyle ki, Türkiye, 2019'da AB'nin yaptığı yaklaşık 2 trilyon dolarlık ithalatta 70 milyar avro ile yüzde 3,6 pay aldı. AB'nin ithalatta 6'ncı büyük ortağı. Bunu artıracağız. Şu anda bu fırsat var. Türkiye, AB'nin 2 trilyon dolarlık ithalatındaki yüzde 3,6’lık payını en az ikiye katlamalı.