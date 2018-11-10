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Kısa çalışma ödeneği

- KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Düzenlemeyle sıkıntıya düşen firmalarımız elemanlarını çıkarmak zorunda kalmayacak, çalışanlar da işlerini kaybetmeyecek. Kararı yerinde ve çok olumlu buluyoruz"

Kısa çalışma ödeneği
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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla ilgili yayınlanan yeni yönetmelikte "zorlayıcı sebep" tanımı yapıldığını belirterek, düzenlemeyle sıkıntıya düşen firmaların elemanlarını çıkarmak zorunda kalmayacağını, çalışanların da işlerini kaybetmeyeceğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" değerlendirdi.

Kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla ilgili yeni yönetmelikte "zorlayıcı sebep" tanımının yer aldığını belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Yönetmelikte yapılan değişiklikle 'işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları' şeklinde 'zorlayıcı sebep' tanımı getirildi. Düzenlemeyle sıkıntıya düşen firmalarımız elemanlarını çıkarmak zorunda kalmayacak, çalışanlar da işlerini kaybetmeyecek. Kararı yerinde ve çok olumlu buluyoruz."

Zeytinoğlu, bu uygulamanın iş gücünde süreklilik sağlamasını da beklediklerini kaydetti.

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Ayhan ZeytinoğluKocaeliKSO
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