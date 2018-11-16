Kısa vadeli dış borç gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, eylül sonu itibarıyla 116,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.



Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, eylülde 2017 sonuna kıyasla yüzde 1,5 azalarak 116,8 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,9 azalışla 60,6 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 0,1 düşüşle 50,7 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, eylülde 2017 yıl sonuna göre yüzde 21 azalarak 13,9 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,1 düşüşle 19 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 0,8 azalışla 16,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 16,8 azalarak 10,9 milyar dolara düştü. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 sonuna göre yüzde 0,8 azalarak 40,3 milyar dolar oldu.





- Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 89,9 milyar dolar





Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,3 azalarak 21,4 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6,2 azalarak 89,9 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 13,3 azalarak 45,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 6,8 artarak 69,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 54,9 artışla eylül sonu itibarıyla 172 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1,8 milyar dolar oldu.

Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 49,5’i dolar, yüzde 31,6’sı avro, yüzde 16,4’ü TL ve yüzde 2,5’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Bu dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 175,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 24,3 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 17,3, Merkez Bankası’nın yüzde 3,1, özel sektörün ise yüzde 79,6 oranında paya sahip olduğu görüldü.