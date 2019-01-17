Kısa vadeli dış borç gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, kasım sonu itibarıyla 116,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.



Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, kasımda 2017 sonuna kıyasla yüzde 1,8 azalarak 116,5 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 13,5 azalışla 58,1 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 3,2 düşüşle 52,4 milyar dolar oldu.



Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 33,9 azalarak 11,6 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 6,1 azalarak 18,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 21 düşüşle 13,4 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 12,4 artarak 14,8 milyar dolara çıktı.



Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,2 azalarak 39,8 milyar dolar oldu.





- Özel sektörün kısa vadeli dış borcu geriledi





Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 4,9 artarak 23,2 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu ise yüzde 8,9 azalarak 87,4 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 15,5 azalarak 43,9 milyar dolara gerilerken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar ise yüzde 8,3 artarak 70,8 milyar dolara yükseldi.

2017 yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 42,3 azalışla 2018 Kasım sonu itibarıyla 64 milyon dolar oldu. Bu dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 47,8'i dolar, 29,5’i avro, yüzde 20,4’ü TL ve yüzde 2,3’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

2018 Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 174,5 milyar dolar oldu.

Söz konusu stokun 17,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörü yüzde 18,4, Merkez Bankası yüzde 3,4, özel sektör ise yüzde 78,2 paya sahip oldu.