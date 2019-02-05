Kişi başı geçen yıl 14 bin lira tasarruf ettik

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'de tasarruf mevduatları, geçen yıl 2017 sonuna göre yüzde 24 artarak 1 trilyon 153,8 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 14 bin 70 lira oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, 2018'de bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 24 arttı ve 1 trilyon 153 milyar 768 milyon 94 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 14 bin 70 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2017 sonunda 11 bin 512 lira düzeyinde bulunuyordu.

Bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşlar tasarrufunu ortalama 2 bin 558 lira artırırken, bu da yatırımlar ve cari açık üzerinde önemli etkisi bulunan tasarrufa ilişkin alınan tedbirlerin etkili olduğunu ortaya koydu.





- Kişi başı tasarruf 22 ilde 10 bin lirayı aştı





Türkiye'de 14 bin lirayı aşan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, 2018 sonu itibarıyla 32 bin 538 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen il oldu.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen iller, 21 bin 120 lirayla Muğla, 20 bin 665 lirayla Ankara, 19 bin 83 lirayla İzmir, 15 bin 152 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 5 ilin yanı sıra Yalova, Tunceli, Uşak, Eskişehir, Denizli, Balıkesir, Aydın, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Trabzon, Bursa, Isparta, Zonguldak, Kocaeli, Nevşehir ve Mersin olmak üzere toplam 22 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise bin 623 lirayla Muş yer aldı. Muş'un ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği il bin 631 lirayla Şırnak ve bin 699 lirayla Ağrı oldu.





- En yüksek tasarruf İstanbul'da





Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 42,5'i İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 2018'de toplam 490 milyar 272 milyon 659 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

2017 sonunda 400 milyar 647 milyon 572 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 22,3 artmış oldu.



Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 113 milyar 741 milyon 89 bin lirayla Ankara izledi. Tasarruf mevduatı miktarında 82 milyar 446 milyon 703 bin lirayla İzmir üçüncü, 36 milyar 762 milyon 936 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.



Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu illerde başı 344 milyon 76 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt'un ardından 386 milyon 137 bin lirayla Ardahan, 491 milyon 612 bin lirayla Hakkari, 510 milyon 333 bin lirayla da Kilis tasarruf mevduatı açısından son sıralarda yer alan iller oldu.



İller bazında kişi başı tasarruf mevduatı miktarı, 2017 ve 2018 sonu itibarıyla şöyle:

İl / Kişi başı tasarruf miktarı 2017 2018 ADANA 8.072 9.831 ADIYAMAN 2.747 3.392 AFYONKARAHİSAR 5.707 7.116 AĞRI 1.481 1.699 AKSARAY 7.661 9.629 AMASYA 4.819 5.922 ANKARA 16.974 20.665 ANTALYA 12.126 15.152 ARDAHAN 3.120 3.904 ARTVİN 6.281 7.377 AYDIN 10.124 12.432 BALIKESİR 10.152 12.528 BARTIN 7.666 9.077 BATMAN 2.721 3.105 BAYBURT 3.336 4.182 BİLECİK 4.884 6.071 BİNGÖL 2.720 3.884 BİTLİS 1.596 1.940 BOLU 6.895 8.069 BURDUR 7.646 9.199 BURSA 9.825 11.640 ÇANAKKALE 8.853 11.943 ÇANKIRI 4.985 5.810 ÇORUM 5.653 7.022 DENİZLİ 10.143 12.604 DİYARBAKIR 2.838 3.312 DÜZCE 4.659 5.589 EDİRNE 10.205 12.324 ELAZIĞ 5.400 6.453 ERZİNCAN 6.736 8.612 ERZURUM 2.803 3.665 ESKİŞEHİR 9.814 12.687 GAZİANTEP 4.291 5.667 GİRESUN 6.942 8.824 GÜMÜŞHANE 4.042 5.273 HAKKARİ 1.422 1.716 HATAY 7.359 9.181 IĞDIR 3.796 4.646 ISPARTA 8.874 11.488 İSTANBUL 26.658 32.538 İZMİR 15.905 19.083 KAHRAMANMARAŞ 3.464 4.132 KARABÜK 6.641 8.083 KARAMAN 6.815 8.567 KARS 3.180 3.590 KASTAMONU 5.550 6.891 KAYSERİ 7.180 8.843 KIRIKKALE 4.715 5.713 KIRKLARELİ 10.268 12.094 KIRŞEHİR 7.808 9.918 KİLİS 2.706 3.580 KOCAELİ 7.798 11.151 KONYA 5.907 7.638 KÜTAHYA 4.949 6.517 MALATYA 5.210 6.284 MANİSA 6.341 8.138 MARDİN 2.167 2.611 MERSİN 8.217 10.590 MUĞLA 16.958 21.120 MUŞ 1.341 1.623 NEVŞEHİR 8.384 10.951 NİĞDE 4.516 5.499 ORDU 5.383 6.429 OSMANİYE 3.304 3.842 RİZE 6.570 7.885 SAKARYA 5.513 6.696 SAMSUN 6.123 7.302 SİİRT 2.101 2.370 SİNOP 6.743 8.044 SİVAS 6.283 7.647 ŞANLIURFA 1.605 1.927 ŞIRNAK 1.525 1.631 TEKİRDAĞ 7.993 9.308 TOKAT 3.546 4.387 TRABZON 9.609 11.649 TUNCELİ 11.180 13.404 UŞAK 10.274 12.916 VAN 1.966 2.172 YALOVA 10.561 13.939 YOZGAT 5.636 6.922 ZONGULDAK 9.392 11.423 TOPLAM 11.512 14.070