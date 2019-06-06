Kişi başı tasarruflar 15 bin liraya dayandı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'de tasarruf mevduatları, ilk çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,7 artarak 1 trilyon 219,9 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 14 bin 876 lira oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, 2019'un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,7 arttı ve 1 trilyon 219 milyar 906 milyon 655 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 14 bin 876 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2018'in ilk çeyreğinde 11 bin 833 lira düzeyinde bulunuyordu.

Böylece geçen bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşlar tasarrufunu ortalama 3 bin 43 lira artırırken, bu da yatırımlar ve cari açık üzerinde önemli etkisi bulunan tasarrufa ilişkin alınan tedbirlerin etkili olduğunu ortaya koydu.





- Kişi başı tasarruf 26 ilde 10 bin lirayı aştı





Türkiye'de 15 bin liraya dayanan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, ilk çeyrek sonu itibarıyla 34 bin 823 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen il oldu.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen iller, 22 bin 137 lirayla Ankara, 21 bin 569 lirayla Muğla, 19 bin 727 lirayla İzmir, 16 bin 418 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Eskişehir, Trabzon, Zonguldak, Bursa, Nevşehir, Isparta, Çanakkale, Kırşehir, Mersin, Aksaray, Adana, Kocaeli ve Burdur olmak üzere toplam 26 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise bin 851 lirayla Muş yer aldı. Muş'un ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği il bin 872 lirayla Ağrı ve bin 916 lirayla Şırnak oldu.





- En yüksek tasarruf İstanbul'da





Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43'ü İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 2019'un ocak-mart döneminde toplam 524 milyar 708 milyon 431 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

Geçen yılın ilk çeyreği itibarıyla 419 milyar 36 milyon 468 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 25,2 artmış oldu. Bu da İstanbul'da kişi başı tasarrufların yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre miktar bazında 7 bin 13 lira arttığını ortaya koydu.

Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 121 milyar 841 milyon 428 bin lirayla Ankara izledi. Tasarruf mevduatı miktarında 85 milyar 229 milyon 298 bin lirayla İzmir üçüncü, 39 milyar 836 milyon 700 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Miktar açısından Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu illerde başı 378 milyon 890 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt'un ardından 430 milyon 693 bin lirayla Ardahan, 550 milyon 693 bin lirayla Kilis, 580 milyon 611 bin lirayla da Hakkari tasarruf mevduatı açısından son sıralarda yer alan iller oldu.

İller bazında kişi başı tasarruf mevduatı miktarı, 2018 ve 2019'un ilk çeyrek sonu itibarıyla şöyle:

İLLER Ocak-Mart 2019 Ocak-Mart 2018Fark (%) ADANA 10.328 8.390 23,1 ADIYAMAN 3.619 2.765 30,9 AFYONKARAHİSAR 7.663 5.912 29,6 AĞRI 1.872 1.475 26,9 AKSARAY 10.483 7.932 32,2 AMASYA 6.333 4.923 28,6 ANKARA 22.137 17.522 26,3 ANTALYA 16.418 12.242 34,1 ARDAHAN 4.355 3.160 37,8 ARTVİN 7.918 5.966 32,7 AYDIN 13.058 10.298 26,8 BALIKESİR 12.830 10.368 23,7 BARTIN 9.578 7.667 24,9 BATMAN 3.338 2.783 19,9 BAYBURT 4.605 3.322 38,6 BİLECİK 6.525 5.018 30,0 BİNGÖL 3.922 2.717 44,4 BİTLİS 2.169 1.567 38,4 BOLU 8.731 6.951 25,6 BURDUR 10.011 7.787 28,6 BURSA 12.048 10.065 19,7 ÇANAKKALE 11.370 8.979 26,6 ÇANKIRI 6.181 4.370 41,4 ÇORUM 7.407 5.783 28,1 DENİZLİ 13.302 10.402 27,9 DİYARBAKIR 3.496 2.728 28,2 DÜZCE 6.115 4.810 27,1 EDİRNE 12.972 10.463 24,0 ELAZIĞ 6.891 5.421 27,1 ERZİNCAN 9.287 7.127 30,3 ERZURUM 3.404 2.767 23,0 ESKİŞEHİR 12.790 10.222 25,1 GAZİANTEP 5.810 4.469 30,0 GİRESUN 8.888 7.350 20,9 GÜMÜŞHANE 5.828 4.333 34,5 HAKKARİ 2.027 1.410 43,8 HATAY 9.642 7.606 26,8 IĞDIR 4.956 3.847 28,8 ISPARTA 11.798 9.128 29,2 İSTANBUL 34.823 27.810 25,2 İZMİR 19.727 16.421 20,1 KAHRAMANMARAŞ 4.502 3.511 28,2 KARABÜK 8.556 6.803 25,8 KARAMAN 9.476 7.090 33,7 KARS 4.072 3.165 28,7 KASTAMONU 7.117 5.560 28,0 KAYSERİ 9.396 7.455 26,0 KIRIKKALE 6.151 4.769 29,0 KIRKLARELİ 12.790 10.425 22,7 KIRŞEHİR 10.886 7.908 37,7 KİLİS 3.863 2.811 37,4 KOCAELİ 10.279 8.133 26,4 KONYA 7.733 6.077 27,2 KÜTAHYA 6.559 5.160 27,1 MALATYA 6.683 5.329 25,4 MANİSA 8.528 6.516 30,9 MARDİN 2.888 2.150 34,3 MERSİN 10.835 8.447 28,3 MUĞLA 21.569 17.028 26,7 MUŞ 1.851 1.333 38,9 NEVŞEHİR 11.868 8.635 37,4 NİĞDE 6.003 4.531 32,5 ORDU 6.960 5.292 31,5 OSMANİYE 4.177 3.309 26,2 RİZE 8.063 6.138 31,4 SAKARYA 7.150 5.616 27,3 SAMSUN 7.745 6.211 24,7 SİİRT 2.631 2.086 26,1 SİNOP 8.575 6.571 30,5 SİVAS 8.167 6.236 31,0 ŞANLIURFA 2.122 1.678 26,5 ŞIRNAK 1.916 1.415 35,5 TEKİRDAĞ 9.961 8.179 21,8 TOKAT 4.721 3.597 31,3 TRABZON 12.277 9.895 24,1 TUNCELİ 14.519 10.946 32,6 UŞAK 13.669 10.716 27,6 VAN 2.376 1.993 19,2 YALOVA 14.092 10.538 33,7 YOZGAT 7.552 5.688 32,8 ZONGULDAK 12.048 9.713 24,0 TOPLAM 14.876 11.833 25,7