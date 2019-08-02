Kişi başına tasarruflar 16 bin liraya dayandı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'de tasarruf mevduatları, ilk yarıda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 24,6 artarak 1 trilyon 293,8 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 15 bin 778 lira oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, 2019'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,6 arttı ve 1 trilyon 293 milyar 826 milyon 698 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 15 bin 778 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2018'in ilk yarısında 12 bin 663 lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da geçen bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşın tasarrufunun ortalama 3 bin 115 lira arttığını ortaya koydu.





- Kişi başı tasarruf 29 ilde 10 bin lirayı aştı





Türkiye'de 16 bin liraya dayanan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, ilk yarı sonu itibarıyla 36 bin 786 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen kentler, 23 bin 310 lirayla Ankara, 22 bin 859 lirayla Muğla, 20 bin 817 lirayla İzmir, 17 bin 930 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Eskişehir, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Trabzon, Bursa, Nevşehir, Zonguldak, Isparta, Çanakkale, Mersin, Kırşehir, Aksaray, Adana, Kocaeli, Tekirdağ, Burdur, Hatay ve Bartın olmak üzere toplam 29 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise 2 bin 2 lirayla Muş yer aldı. Muş'un ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği kent 2 bin 24 lirayla Ağrı ve 2 bin 82 lirayla Şırnak oldu.





- En yüksek tasarruf İstanbul'da





Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 42,8'i İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 2019'un ocak-haziran döneminde toplam 554 milyar 274 milyon 595 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

Geçen yılın ilk yarısı itibarıyla 448 milyar 274 milyon 595 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 23,7 artmış oldu. Bu da İstanbul'da kişi başı tasarrufların yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre miktar bazında 7 bin 53 lira arttığını ortaya koydu.

Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 128 milyar 297 milyon 390 bin lirayla Ankara izledi. Tasarruf mevduatı miktarında 89 milyar 940 milyon 13 bin lirayla İzmir üçüncü, 43 milyar 504 milyon 739 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Miktar açısından Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu kentlerde başı 396 milyon 975 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt'un ardından 436 milyon 609 bin lirayla Ardahan, 530 milyon 931 bin lirayla Kilis, 624 milyon 120 bin lirayla da Hakkari tasarruf mevduatı açısından son sıralarda yer alan kentler oldu.

Kentler bazında kişi başı tasarruf mevduatı miktarı, 2018 ve 2019'un ilk yarı sonu itibarıyla şöyle:





Kent/Kişi Başı Tasarruf Mevduatı 2018 Ocak-Haziran 2019 Ocak-Haziran İSTANBUL 29.733 36.786 ANKARA 18.603 23.310 İZMİR 17.231 20.817 ANTALYA 13.361 17.930 BURSA 10.574 12.881 ADANA 8.974 11.018 MUĞLA 18.419 22.859 MERSİN 9.133 11.796 KOCAELİ 8.741 10.756 KONYA 6.519 8.165 HATAY 8.058 10.377 BALIKESİR 11.115 13.543 AYDIN 11.256 13.885 DENİZLİ 11.185 14.021 KAYSERİ 7.980 9.950 MANİSA 6.995 9.139 GAZİANTEP 4.933 6.410 ESKİŞEHİR 10.869 13.767 TEKİRDAĞ 8.602 10.688 SAMSUN 6.610 8.138 TRABZON 10.556 13.016 ZONGULDAK 10.287 12.723 SAKARYA 6.117 7.548 DİYARBAKIR 2.993 3.773 ÇANAKKALE 9.629 12.072 AFYONKARAHİSAR 6.379 8.076 MALATYA 5.807 7.300 ISPARTA 9.889 12.718 ORDU 5.716 7.257 EDİRNE 11.107 13.607 SİVAS 6.765 8.581 KAHRAMANMARAŞ 3.852 4.784 UŞAK 11.594 14.604 ŞANLIURFA 1.832 2.406 KIRKLARELİ 11.025 13.291 AKSARAY 8.576 11.150 ELAZIĞ 5.909 7.379 ÇORUM 6.238 7.901 GİRESUN 7.418 9.217 KÜTAHYA 5.587 6.979 YALOVA 11.381 15.005 NEVŞEHİR 9.556 12.795 YOZGAT 6.208 7.983 TOKAT 3.937 4.993 RİZE 6.797 8.626 BOLU 7.447 9.370 VAN 2.166 2.567 BURDUR 8.366 10.675 KASTAMONU 5.938 7.503 ERZURUM 3.027 3.637 KIRŞEHİR 8.604 11.380 MARDİN 2.483 3.191 ADIYAMAN 3.089 4.071 DÜZCE 5.107 6.505 KARAMAN 7.686 9.830 OSMANİYE 3.566 4.540 KARABÜK 7.412 9.591 ERZİNCAN 7.785 9.928 NİĞDE 4.874 6.323 AMASYA 5.351 6.703 BATMAN 3.058 3.682 BARTIN 8.082 10.040 SİNOP 7.123 8.988 KIRIKKALE 5.097 6.608 BİLECİK 5.459 6.919 ARTVİN 6.606 8.379 ÇANKIRI 4.811 6.436 TUNCELİ 12.211 15.163 KARS 3.395 4.187 BİNGÖL 3.110 4.241 AĞRI 1.627 2.024 ŞIRNAK 1.650 2.082 IĞDIR 4.274 5.195 GÜMÜŞHANE 4.720 5.920 SİİRT 2.370 2.838 MUŞ 1.520 2.002 BİTLİS 1.737 2.267 HAKKARİ 1.670 2.179 KİLİS 3.143 3.725 ARDAHAN 3.410 4.414 BAYBURT 3.728 4.825 TÜRKİYE ORTALAMASI 12.663 15.778