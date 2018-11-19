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Kışın seyahat güvenliği için n11.com’dan kar zinciri ve antifriz fırsatları

- n11.com, kar zinciri ve antifrizleri farklı seçenek ve fiyat alternatifleriyle satışa sunuyor

Kışın seyahat güvenliği için n11.com’dan kar zinciri ve antifriz fırsatları
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İSTANBUL (AA) - N11.com, kış ayları gelmeden seyahat güvenliği için hazırlıklarını tamamlamak isteyenler için kar zinciri ve antifrizleri farklı seçenek ve fiyat alternatifleriyle satışa çıkarttı.

n11'den yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu n11.com, kış ayları gelmeden seyahat güvenliği için hazırlıklarını tamamlamak isteyenler için kar zinciri ve antifrizleri farklı seçenek ve fiyat alternatifleriyle satışa sunuyor.

Kışa hazırlıklı olmak isteyen n11.com kullanıcıları tarafından antifrizlere gelen talep 2018 Eylül ve Ekim aylarında geçen seneye oranla yüzde 88 artış gösterdi.

Radyatör suyunun soğuk havalarda donmasını, sıcak havalarda ise kaynamasını önlediğinden yaz-kış kullanılması tavsiye edilen antifrizler, n11.com’da 29,90 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Her iki tekere de takılması önerilen kar zincirleri araçların karlı, buzlu ve çamurlu yollarda patinaj yapmasını ve kaymasını engelliyor. Aşınmalara karşı ekstra sertleştirilmiş, uzun ömürlü, çelik alaşımlı, kare kesitli çelik zincirlerden oluşan kar zincirleri n11.com’da 89,90 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

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N11.com
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