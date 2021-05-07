Kişiye özel bankacılık başlıyor

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın hayata geçirdiği “Üretime Dönüş” buluşmalarının dördüncüsü “Yeni Dönemde Şirketler Nasıl Büyüyecek” başlığı altında 5 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirildi. Dijital olarak hayata geçen buluşmanın konukları T

Oturuma ev sahipliği yapan Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam 2020 yılında bankacılık sektörünün hem büyüme hem de reel sektöre destek olma konularında başarılı bir performans sergilediğini belirterek, uzaktan müşteri edinimi ile başlayan yeni dönemde sektörün sürdürülebilir büyümesi için bankaların kişiye özel dikim yapan finans kuruluşları haline gelmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın Fast Company dergisi iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Üretime Dönüş” buluşmalarının dördüncüsü “Yeni Dönemde Şirketler Nasıl Büyüyecek” başlıklı oturumla 5 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirildi. Ev sahipliğini Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam’ın yaptığı dijital oturumun konukları Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Teknosa CEO’su Bülent Gürcan ve Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng oldu. Oturumda konuk olan şirketlerin 2020 yılında sergiledikleri büyüme performansları, pandemi döneminde aldıkları aksiyonlar ve yeni dönem büyüme planları konuşuldu.

BANKACILIK SEKTÖRÜ SON DERECE BAŞARILI BİR SINAV VERDİ

Oturumda katılımcılara ve dinleyicilere teşekkür ederek sözlerine başlayan Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, bankacılık sektörünün çok dinamik bir sektör olduğunu belirterek, son 15-20 yıldır yapılan yatırımlarla sektörün Avrupa, hatta tüm dünya ile yarışacak seviyeye geldiğini ifade etti. Murat Akşam “Sektör olarak hem hızlı aksiyonlarla teknolojiyi yakalıyor hem de inovatif buluşlarla müşteri odaklı çalışmalar hayata geçiriyoruz. Bizim sektörümüz işleyiş bakımından diğer sektörlerden biraz farklı. Şubelerimiz tam kapanma süreci de dahil olmak üzere pandemi boyunca hizmet vermeye devam ediyor. Bu nedenle sektör olarak, pandeminin başından bu yana önceliğimizi müşteri ve çalışan sağlığı olarak belirledik. Bu konuyla ilgili tüm önlemleri alarak yeni döneme çok hızlı bir şekilde adapte olduk ve hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettik” dedi. Akşam bu dönemde finansman ihtiyacını karşılamanın çok kritik bir gereklilik olduğunu belirterek hem finansman sağlama hem de müşterilerin tasarruflarını değerlendirme noktalarında sektör olarak büyük çaba verdiklerini dile getirdi.

Bankacılık sektörünün 2020 yılında yüzde 36 gibi bir oranda, kuvvetli bir büyüme sergilediğine ve 6 trilyon lirayı aşan büyüklüğe ulaştığına dikkat çeken Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, “Türkiye Finans olarak biz de çevik ve hızlı kararlar alarak 2020 yılını yüzde 55 büyüme ile kapattık. Özellikle pandeminin ilk üç-dört ayında çok önemli adımlar attık. Yenilikçi ürünlerle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok hızlı aksiyonlar alarak çalışmalarımızla öncü olduk” dedi.

1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren uzaktan müşteri edinimiyle ilgili görüşlerini de paylaşan Murat Akşam şöyle konuştu: “Uzaktan müşteri edinimiyle birlikte vatandaşlarımızı şubelerimize gelmeden müşterimiz yapabiliyor, onlar için katılım hesabı açabiliyor, finansman ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Ayrıca dijitalleşmenin arttığı bu dönemde perakende tarafında da iş birliği yaptığımız kurumlar var. Bu kurumlarla ticaret yapan müşterilerimizin ihtiyaçlarını 7 gün 24 saat, ihtiyacın doğduğu yer ve zamanda anlık olarak karşılıyoruz. Zaten bu dönemden önce de dijitalleşme alanında yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz öncü çalışmalarla 7 gün 24 saat çalışmaya hazır durumdaydık. Kısacası bankacılık sektörü olarak son 1 yılda hem büyüme hem de reel sektöre finansman sağlama ve destek olma noktalarında son derece başarılı bir sınav verdik.”

“2020 YILINDA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 12. BANKASI OLDUK”

Türkiye’nin en büyük ilk 10 bankası arasına girmeyi hedeflediklerini söyleyerek sözlerine devam eden Akşam, “Gururla söyleyebilirim ki bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. 2020 yılında bir sıra daha yükselerek Türkiye’nin 12’nci en büyük bankası olduk. Söylemesi basit gibi görünen ancak yaparken çaba gerektiren bir konu da insan odaklılık. Bizim için insan odaklı yaklaşım; insanı yani müşterilerimizi merkeze aldığımız, onların ihtiyaçlarını anında algılayıp proaktif çözümler sunduğumuz finans yönetimi demek. Uzaktan müşteri edinimi ile başlayan sektörümüzün bu yeni döneminde sürdürülebilir büyüme için dijitalleşmenin yanı sıra kişiye özel dikim yapan yani kişilerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunan finans kuruluşları olmak zorundayız. Sağlıkçılara, kamuya, öğretmenlere, emeklilere, gençlere, öğrencilere, ihracatçıya yani her kesime ve kişiye ayrı, herkesin ihtiyacına özel dikim yapmak, butik hizmet vermemiz gerekiyor. Türkiye Finans olarak 2020 yılında toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına çözüm bulmaya çalışarak bu stratejimizin büyük faydasını gördük. Önümüzdeki dönemde de kişiye özel insan odaklı yaklaşımla büyümeye devam edeceğiz.”

“Türkiye Finanslı olmanın yeri ve zamanı yok” diyerek yeni dönemde finansal hizmet almanın yeri ve zamanı olmadığının altını çizdiklerini ifade eden Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, artık 7 gün 24 saat açık olduklarını, gece ya da hafta sonu fark etmeksizin müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini belirtti. Murat Akşam, “İhtiyacın doğduğu yerde ve anda, zamandan ve mekândan bağımsız olarak müşterilerimizin yanındayız. Uzaktan müşteri edinimi sektöre büyük bir hareket getirecek ve ivme katacaktır. Şubeleşme eskisi kadar kuvvetli olmayacaktır. Küçük veya büyük banka ayrımı ortadan kalkacak. Artık müşterilerimiz 7 gün 24 saat boyunca açık bir banka şubesine gerek duymadan hızlı, güvenli ve kolay şekilde hizmet alabilecek. Bu dönemde bankalar açısından önemli olan müşterilerinin tasarruflarını korumak ve bu tasarruflar üzerinden finansman verebilmek. Bu nedenle tasarruf tarafında da yeni yatırım araçları sunabiliyor olmak öne çıkıyor. Uzaktan müşteri edinimi sayesinde rahatlıkla gece müşterimiz olup anında o tasarrufla ilgili yatırımınızı yapabileceksiniz. Örneğin, TFXTARGET yatırım platformumuza eklediğimiz tasarruf araçlarıyla müşterilerimize tasarruflarını korumak açısından büyük destek oluyoruz. Ayrıca finansman ihtiyaçlarına artık çok daha hızlı biçimde çözüm sunabiliyoruz. Bu noktada çeşitli kurumlarla da iş birliklerimiz artıyor. Sadece fiziksel mağazalarda değil; elektronik ortamda da yer ve zaman fark etmeksizin ticaretin yanındayız” dedi.

“İHRACAT VE İTHALATTA GEÇEN SENENİN RAKAMLARINI YAKALADIK”

Son olarak ülkemizdeki mal ve hizmet üretimiyle ilgili görüşlerini paylaşan Akşam, “Pandemi döneminde yaptığımız müşteri ziyaretlerimizde Gaziantep, Kayseri, Bursa gibi ticaretin ve ihracatın kalbinin attığı şehirlerde üretimin artarak devam ettiğini gözlemliyoruz. Türkiye Finans olarak üretim ve yatırım yapan firmalarımızın yanındayız. Aşılama tüm dünyada hızlı bir şekilde ilerliyor. Avrupa ve ABD’nin aşılama sürecini tamamlayıp normalleşmeye başlaması, kapıların dış ticarete açılması hem üretim hem de ihracat anlamında Türkiye’ye fırsatlar getirecek. Ertelenen taleplerden kaynaklanan bir büyüme olacağını, ihracat ve üretim tarafındaki potansiyelin yakın dönemde ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Türkiye Finans olarak ihracat ve ithalat rakamlarımızı değerlendirmem gerekirse; 2021 yılının ilk çeyreğine baktığımızda geçen yılın rakamlarını şimdiden yakalamış durumdayız. Biz 2021 yılından umutluyuz. Haziran ve Temmuz sonu yüksek finansman maliyetlerinin kademe kademe azalması ve tüketim tarafında ertelenen taleplerin devreye girmesiyle daha iyi bir yıl geçireceğimize inanıyorum.”

Oturumda söz alan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan 2020 yılında büyük oranda büyüdüklerini, müşteri sayılarında 1,1 milyon artışla son 11 yılın rekorunu kırdıklarını belirterek bu durumun gelirlerine yüzde 12,5 büyüme olarak yansıdığını belirtti. Murat Erkan önümüzdeki dönemde kendi sektörlerinde zorluklardan çok fırsatlar olduğunu vurgulayarak “Pandemi sağlıktan eğitime birçok sektörde dönüşüme yol açtı. Başta uzaktan çalışma, tele-tıp ve online eğlence olmak üzere bu alanlar daha da yükselecek ve bu alanlardaki yeni deneyimler kalıcı hale gelecek. Biz de tüm bu alanlarda verdiğimiz hizmetleri ve ürün geliştirme çalışmalarını bu döneme uygun hale getirmek için çaba harcıyor, yatırımlar yapıyoruz. 2020 yılında krizin nereden geldiği tam anlaşılmadan bile, 9 milyar TL yatırım yapmışız. Bu yıl itibarıyla yeni iş alanları ve sektörlerde 20 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapmayı hedefliyoruz. Anlık mesajlaşma uygulaması BİP gibi stratejik odak alanlarımız var. Siber güvenlik, IoT çözümler ve bulut teknolojilerinde yeni çözümler üreteceğiz” dedi.

Türkiye’de henüz vaka yokken, tüm değer ve tedarik zincirini kesintisiz hizmet verebilecek ve teslimat yapabilecek şekilde hazırladıklarını ifade eden Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “Dünya bu sürecin içerisinden geçmeye başladığında biz, operasyon, lojistik ve teknoloji anlamında çok hızlı bir yatırım atağını zaten başlatmış durumdaydık. Pandemi dönemi öncesinde e-ticaretin toplam perakende içerisindeki payı yüzde 5 seviyelerindeyken, pandeminin ilk üç ayında gelecek üç yıl içerisinde beklenen büyüme gerçekleşti. Bu dönemde milyonlarca yeni kullanıcı yepyeni dijital servislerle tanıştı. Neredeyse yüzde 80 ve üzeri işletmenin hayatında e-ticaret vazgeçilmez ve kalıcı bir hal aldı. Biz de bu dönemde kendimizi katlayarak büyüdük. Bu sene de tüm Türkiye’deki operasyon, lojistik, teknoloji ve AR-GE yatırımlarımızı arttırarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Pandeminin etkisiyle, 2020 yılında ev içine yönelik yapılan harcamalardaki artışın beyaz eşya satışlarına yüzde 16’lık artışla yansıdığını belirten BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın ise büyüme ivmesinin farklı ekonomik göstergeler doğrultusunda 2021 yılında devam etmesini öngörmediklerini ancak pazarda küçülme de beklemediklerini söyledi. Durumu koruyacak olmanın çok önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Gökhan Sığın ev içi harcamalardaki artışta bazı ürünlerin öne çıktığını ifade ederek şöyle konuştu: “Pandemi nedeniyle evde kalış süreleri artınca, buna bağlı olarak büyük cihazlara ve saklama alanlarına da ihtiyaç arttı. Geçen seneki en büyük satışları bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, derin dondurucu ve buzdolabı kategorilerinde elde ettik. Ayrıca küçük ev aletleri ve kahve makinelerinin pazarları çok büyüdü. Kablosuz ve ayakta duran süpürgelere talep yükseldi. Evin içindeki konfora, temizliğe yönelik her şeyde artış oldu ve bu artış hâlen de devam ediyor.”

Dijital oturumun konuklarından Teknosa CEO’su Bülent Gürcan, 2020 yılı sonunda 5,6 milyar TL ciro elde ettiklerini, e-ticaret cirolarının ise 1 milyar TL’yi geçtiğini ifade ederek şunları söyledi: “Şirketler, bu dönemde uzaktan veya esnek çalışma modelleri ile dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu anladılar. Dijitalleşmeye yatırım yapmış olan şirketler pandemi dönemini nispeten daha iyi geçirdiler. Buna hazır olmayan şirketler ise 5-10 sene öncesine çekilmiş trendlere hızla adapte olmak için yeni yatırımlar yaptılar. Bizim şirketimizdeki Z kuşağının yoğunluğu nedeniyle esnek çalışma modellerine önceden hakimdik. Elektronik ticaret tarafı için de 2018 yılından itibaren yapmış olduğumuz yatırımlar sayesinde mağazalarımız kapandığı andan itibaren online bir oyuncu haline gelebilmeyi başardık. Dijitalleşmenin bu kadar ilerlemesiyle yatırımlarımız arasına pazaryeri yatırımını da ekledik. Bu yıl bu yatırımlarımıza hız vererek, yıl sonunda pazaryeri operasyonlarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz.”

Pandemi döneminde farklı müşteri gruplarına özel farklı çözümler geliştirdiklerini belirten Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng ise “Türkiye’de HoReCa olarak tanımladığımız otel, restoran, kafe sektörünün yüzde 90’ı bugün Metro müşterisi. Pandemi bu sektörü maalesef olumsuz etkiledi. Rakamlara baktığınızda, TÜRYİD restoran ve kafe sektöründeki işletmelerin neredeyse yüzde 25’inin kapanacağını öngörüyor. Bu sektördeki istihdam kaybı riski ise 300 bin olarak hesaplandı. Bu nedenle HoReCa’ya destek kampanyaları bizim için öncelikli oldu. Bu anlamda ‘Küçük İşletmem İçin’ hareketi başta olmak üzere farklı kampanyalar hayata geçirerek müşterilerimize destek olduk. Ayrıca pandemi döneminde mağazalarımıza erişimi kısıtlanan bakkallara da ürün sevkiyatları başlattık. Metro Gastro Servis olarak, HoReCa müşterilerimizin günlük hayatlarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için 2016 yılından bu yana yürüttüğümüz hizmetlere paralel şekilde, son tüketici tarafındaki bakkal ve marketlerimize siparişlerini Metro mağazalarına gelmeden teslim etme hizmetini pandemi döneminde başlatmış olduk” diyerek sözlerini noktaladı.