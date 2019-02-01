Kışladağ Altın Madeni'nde üretim devam edecek

UŞAK (AA) - TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Kışladağ Altın Madeni'ne ilave teknolojik yatırımlar yapacaklarını ve üretime devam edeceklerini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006 yılında üretime başlayan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük altın madeni olan Kışladağ'a ilave yatırımlar yapacaklarını belirtti.

Madende bugüne kadar 91 ton altın üretildiğini aktaran Yılmaz, madenin 2006 yılından bu yana 120 milyon lira devlet hakkı, 1 milyar liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediğini ifade etti.

Maden sahasına yapılan yatırım tutarının bugüne kadar 1 milyar doları geçtiğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz üretmeye, Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl mart ayında işletmenin açık ocağından çıkarılan cevherin üretimine kısa süreli ara vermiştik. Geçen süre zarfında, var olan işletme sürecinin geliştirilebilmesi için metalurjik ve kimyasal mühendislik çalışmaları ve deneme üretimleri yapılarak, hali hazırda devam eden üretim sürecimizde yapılacak bazı yenileme ve ilavelerle, beklenen ve hedeflenen üretimin gerçekleştirilebileceği tespitine varılmıştır.

Kışladağ Altın Madeni'nde ilave teknolojik yatırımlarla üretime devam edeceğiz. Nisan ayına kadar, işletme sürecinde yapılacak yenilemeler için gerekli altyapı çalışmaları sürüyor, üretim sürecini hızlandırmaya yönelik hazırlıkların tamamlanması planlanmaktadır. Bu süre zarfında ilave yatırımlarla ilgili olarak deneme ve sondaj çalışmaları devam edecektir. Biz istihdama sağladığımız katkıyı artırarak sürdürmeyi amaçlıyoruz."