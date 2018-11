KİT Komisyonu toplantısı

TBMM (AA) - Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Osman Uzun, kurumun zincir marketlere verdiği etten zarar ettiğini belirterek, "Ancak bu, tüketiciyi koruma amacıyla yapılan bir faaliyettir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumun zararını kaynak olarak bize aktaracak." dedi.

ESK'nin 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin bilançoları TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü.

ESK Genel Müdürü Osman Uzun, yaptığı sunumda, deprem nedeniyle zarar gören Van Et Kombinası'nın yerine şehir merkezinin dışında inşa edilen yeni kombinanın 2019 yılında hizmete açılmasının planlandığını dile getirdi. Uzun, İstanbul Soğuk Hava Deposu'nun da gelecek yıl sonu itibarıyla faaliyete geçmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Uzun, vatandaşların daha uygun fiyata et tüketmesine yönelik marketlere taze dana karkas et satışının 1 Kasım 2017 tarihinde başladığını anımsatarak "Türkiye genelinde 81 ilde satış noktası olan marketlerde kıyma KDV dahil 29 lira, kuşbaşı ise 31 liradan satışa sunulmaktadır. Diğer marketlerin de et fiyatlarında indirime gitmesi sonucunda geçtiğimiz bir yıl boyunca kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında artışın önüne geçilmiştir." diye konuştu.

ESK tarafından geçen yıl 505 bin 446 baş besilik sığır ithal edilerek besicilere dağıtıldığını anlatan Uzun, süt sektöründeki müdahale çalışmalarını da piyasa ihtiyaçlarına göre sürdürdüklerini belirtti.

Uzun, kurumun 2015'te 67 milyon lira, 2016'da 202 milyon lira, 2017'de 280 milyon lira kar elde ettiğine dikkati çekti.

- "Zincir market satışlarından zarar ettik ancak..."

Sunumunun ardından komisyon üyesi milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Uzun, Sayıştay raporlarında yer alan önerilere de cevap verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan sözleşme gereği 2012'de belediye tarafından teslim edilmesi gereken Erzurum Et Kombinası işinde geciken her ay için 100 bin lira ceza ödenmesine dair Sayıştay önerisi üzerine Uzun, her ay için tek tek icra takibi başlatılması yerine kombinanın tesliminden sonra biriken cezalar için tek bir icra takibinin başlatılmasının uygun görüldüğünü söyledi.

Uzun, kombinayı 2017'de teslim aldıklarını aktararak, "Biz alacağımızı isteyince belediye, menfi tespit davası açtı. Mahkeme devam ediyor. Mahkeme süreci sonucunda elimizde cezayı karşılayacak miktarda, 7 milyon küsur liralık bir ipoteği tutuyoruz. Mahkeme ne karar verirse onu uygulayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Osman Uzun, 300 tır "lop et" ithalatının ihalesine yönelik bir soru üzerine, bunun gümrük müşavirlik alımı hizmetine ilişkin olduğunu ancak et alımı gibi algılandığını vurguladı.

İşlemin Kamu İhale Kanunu'na tabi olmadığının altını çizen Uzun, "İstisna kapsamında yapılan bir alımdır. Beş kişiden teklif alındı, 100 bin liralık bir alım." dedi.

Kemiksiz et ithalatına dair bir soru üzerine Uzun, Bosna-Hersek'ten gelen bir tır kemiksiz ette kolibasili tespit edildiğini, firmanın geri götürmediği etin Erzincan'da imha edildiğini dile getirdi.

Brezilya'dan kurbanlık olarak Ankara-Gölbaşı'na getiren hayvanlarda şarbon hastalığı tespit edilmesi olayıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Uzun, "Şarbon Türkiye kaynaklı. Çünkü şarbon basili vücuda bulaştığı zaman en fazla 7 gün içinde hayvan ölür. Brezilya'dan 25 günde geldi, bir ay çiftlikte kaldı. Dolayısıyla bu ülkeden gelme şansı yok. Tespit edildiği anda kesilen hayvanlar imha edildi. Hiç piyasaya verilmedi." bilgisini paylaştı.

Osman Uzun, zincir marketlere verilen etten kurumun zarar ettiğini belirterek, "Ancak bu tüketiciyi koruma amacıyla yapılan bir faaliyettir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumun zararını kaynak olarak bize aktaracak." ifadesini kullandı.



Toplantının sonunda ESK'nin 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin bilançoları ibra edildi.