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KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 37,9 milyar lira

- KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 37,9 milyar lira oldu

KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 37,9 milyar lira

ANKARA (AA) - KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 37 milyar 933 milyon 960 bin lira oldu. Söz konusu rakam, yılın ikinci çeyreğinde 31 milyar 642 milyon 595 bin lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Hazine Müsteşarlığı, 2016'nın üçüncü çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 31,8 milyar lira, dış borçları da 6,2 milyar lira oldu.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 10,9 milyar lira ile ticari bankaların borçları oluştururken, bunu 7,7 milyar lira ile KİT'lerin, 6,9 milyar lira özel şahısların ve 4,6 milyar lira ile resmi dairelerin borçları izledi.

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Anahtar Kelimeler:
2016BorçKİT
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