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KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 68,7 milyar lira

- KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2018'in 3. çeyreği itibarıyla 68,7 milyar lira oldu

KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 68,7 milyar lira
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ANKARA (AA) - Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2018'in 3. çeyreği itibarıyla 68 milyar 796 milyon 330 bin lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018 yılının 3. çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 56,6 milyar lira, dış borçları ise 12,1 milyar lira oldu. Böylece toplam borç stoku 68,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Söz konusu tutar bir önceki çeyrekte 51,1 milyar lira düzeyindeydi.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 22,3 milyar lira ile ticari bankaların borçları oluştururken, bunu sırasıyla 16,4 milyar lirayla özel şahısların, 9,3 milyar lirayla KİT'lerin borçları izledi.

- KİT'lerin görev zararları

KİT'lerin ve ilgili kuruluşların faaliyetlerinden doğan görev zararı ise 2018'in 3. çeyreği sonunda 1 milyar 152 milyon 722 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en çok görev zararı oluşan kuruluş, 1 milyar 96 milyon 732 bin lirayla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu olurken, bu kuruluşu 34 milyon 721 bin lirayla Türkiye Taşkömürü Kurumu izledi.



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20183. ÇeyrekHazine Ve Maliye BakanlığıKİTStok Borç
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