Kıtalararası Lojistik Üssü Türkiye oluyor

MERSİN (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Suriye topraklarında ülkemizi tehdit eden terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı iş dünyası olarak desteklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Kaan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Türkiye İstişare Toplantıları kapsamında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla bir otelde düzenlenen "Kıtalararası Lojistik Üssü Türkiye" programında, 2000'li yıllarda batıdaki ticaret ve ekonomik gelişmelerin yavaş yavaş doğuya kaydığını söyledi.

Gelecek süreçte nüfus gücünün yoğunlaştığı Asya-Pasifik bölgesinin, üretimin merkezi olacağını ve bu nedenle lojistiğin daha fazla ön plana çıktığını vurgulayan Kaan, "Lojistik merkezi konumu ve limanının gelişmesiyle Mersin'in bir Singapur yapılacağı konusunda düşüncemiz var. Özellikle de hükümetimizin yapmış olduğu destekler, serbest bölgeler ve yatırım bölgeleri anlayışıyla limanlara yakın bölgelerin arkasındaki şehirler üretim merkezi olacaktır. Burada Mersin'in de çok avantajlı olduğunu söylemek istiyorum." diye konuştu.

Kaan, Türkiye'nin 2023 yılı için ekonomik hedeflerine rahatlıkla ulaşacağı kanaatinde olduklarını vurguladı.

- "Harekatı iş dünyası olarak destekliyoruz"

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Kaan, şunları kaydetti:

"Suriye topraklarında ülkemizi tehdit eden terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı iş dünyası olarak desteklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Allah ordumuzu muvaffak, muzaffer eylesin. Mehmetçiğimizin sağ salim yuvalarına dönmesini Allah nasip eylesin. Şehit olan yiğitlerimize de Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyorum. Operasyonun ülkemiz ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olacağına dair eleştiriler son derece mesnetsiz. 2017 yılında da OHAL vardı. Yine 2017'de sınır ötesi harekat da vardı ama Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, iş dünyamızın yapmış olduğu mücadeleyle çok başarılı bir yıl geçirdik. Nasip olursa 4. çeyrek açıklamalarıyla birlikte yüzde 7'nin üstünde bir büyümeyle 2017'yi geçirmiş olacağız. O bakımdan bu tür ifadeleri iş dünyası olarak hiçbir şekilde kabul etmiyoruz."

Kaan, konuşmasının ardından programa katılan Bakan Elvan'a ve Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya plaket takdim etti.