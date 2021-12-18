Kitap yazdı ödül aldı

Platin İş Kitapları Ödülleri 2021’de halk oylamasıyla Yılın En İyi İş Kitabı seçilen “Hayatın İpuçları - Zor Konuların Yalın Anlatımı”, Murat Ülker’in blog yazılarından oluşuyor ve iş yaşamına yeni bir pencereden bakmak isteyenlere rehberlik ediyor.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, GODIVA ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in blog yazılarından oluşan ve Sabri Ülker Vakfı Yayınları’nın okurlarla buluşturduğu “Hayatın İpuçları - Zor Konuların Yalın Anlatımı”, Platin İş Kitapları Ödülleri 2021’de Yılın En İyi İş Kitabı ödülünün sahibi oldu. Platin dergisi tarafından 2017 yılından bu yana düzenlenen ve kazananların halk oylamasıyla belirlendiği yarışmanın ödül töreni 17 Aralık Cuma akşamı gerçekleştirildi.

İş dünyasına ve hayata dair önemli ipuçları

Murat Ülker iş yaşamına dair bilgi, birikim ve deneyimlerini blog yazıları ve sosyal medya aracılığıyla okurlarla paylaşmanın yanı sıra, geçtiğimiz aylarda “Hayatın İpuçları - Zor Konuların Yalın Anlatımı” adlı kitapta bir araya getirmişti. Sabri Ülker Vakfı Yayınları’ndan çıkan kitap, yöneticilere, çalışanlara ve gençlere ışık tutan içeriğiyle büyük beğeni topladı.

Babası Sabri Ülker’i örnek alarak girdiği iş dünyasında yıllardır en başarılı ve aktif isimlerden biri olan Murat Ülker, kitabında iş ile hayatın birbirinden ayrı olmadığını vurguluyor ve hem iş dünyasına hem de hayata dair önemli ipuçları veriyor. Ülker; edindiği deneyim, gözlem ve fikirlerle zenginleştirdiği kitabında başarıyı getiren önemli kişisel prensiplerinden, bugünün ve geleceğin iş yaşamına yön verecek kritik tespitlere kadar pek çok önemli bilgiyi okurlarla paylaşıyor.