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KİT'lerdeki istihdam rakamları

- KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 114 bin 444 kişi görev yapıyor

KİT'lerdeki istihdam rakamları

ANKARA (AA) - Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 114 bin 444 kişi çalışıyor.

Hazine Müsteşarlığı, 2016 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda toplam 114 bin 444 kişi çalışırken, bunların 101 bin 797'si Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 12 bin 647'si ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 276'sı memur, 44 bin 743'ü sözleşmeli, 54 bin 188'i kapsam içi işçi, 3 bin 834'ü kapsam dışı işçi, 7 bin 403'ü ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

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