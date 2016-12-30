KİT'lerin 9 aylık görev zararı 1,7 milyar lira

ANKARA (AA) - Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) yılın ocak-eylül dönemindeki görev zararı 1,7 milyar lira olarak hesaplandı.

Hazine Müsteşarlığı, KİT'lerin 2016 yılı ocak-eylül dönemine ilişkin görev zararlarını açıkladı.

Buna göre, KİT'lerin önceki yıldan devreden görev zararı 2 milyar 532 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu kuruluşların, ocak-eylül dönemindeki görev zararı 1 milyar 728,4 milyon lira, toplam ödeme ve mahsup tutarı 1 milyar 861 milyon lira oldu. Böylece gelecek döneme devreden bakiye 2 milyar 394 milyon lira olarak belirlendi.

Görev zararlarına bakıldığında, bir sonraki döneme devreden en fazla borcun 1 milyar 116 milyon lira ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna ait olduğu görüldü.