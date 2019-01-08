Kivi üreticileri ürünlerini kendileri pazarlayacak

ORDU (AA) - Ordu Kivi Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Uzunlar, aldıkları yeni kararla bundan sonra üreticilerin ürünlerini aracı olmadan satışa sunabileceklerini söyledi.

Uzunlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik genel kurulunda önemli kararlar aldıklarını belirtti.

Yalova'dan sonra en fazla kivi üreten ilin Ordu olduğuna işaret eden Uzunlar, aldıkları yeni kararla artık üreticilerin, kivilerini aracı olmadan satışa sunabileceklerini bildirdi.

Uzunlar, bu sezon kivinin kilogramını ortalama 3,30 liradan satışa sunduklarını ancak bunun 1 liradan fazlasının aradaki komisyonculara gittiğine dikkati çekerek, "Bu farkın aracılara gitmemesi için böyle bir karar aldık. İnşallah önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğimiz çalıştayda bu kararımızı tüm üreticilerimizle paylaşacağız. Kivi üreticisi ürününü kendisi pazarlarsa daha fazla kazanacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Kivinin sadece meyve olarak düşünülmemesi gerektiğini, çeşitli şekillerde işlenerek satılabileceğini vurgulayan Uzunlar, ilerleyen zamanlarda bununla ilgili çalışma yapacaklarını aktardı.

Uzunlar, Ordu genelinde bu sezon 7 bin 100 ton kivi rekoltesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, bu rakamı birkaç yıl içinde 12 bin tona çıkarmak. Üretime müsait boş arazilerimiz mevcut. Bu hedefimize ulaşmak için gerek birliğimiz gerekse Tarım ve Orman ilçe müdürlükleri aracılığıyla kivi fidanlarının dağıtımı sürüyor. İnşallah kiviyle ilgili yeni alanlar yaratılarak hedeflerimize ulaşacağız."

Uzunlar, kivi üreticilerine fındıkta olduğu gibi destekleme ödemesi yapılması için çalıştıklarını, bu konuda hazırladıkları dosyayı ilgili bakanlığa sunacaklarını da sözlerine ekledi.



