Kivide yüksek rekolte bekleniyor

YALOVA (AA) - İSMAİL ERSAN - Türkiye'nin önemli kivi üretim merkezlerinden Yalova'da 22 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte, yaklaşık 5 bin dönüm arazide kivi üretimi yapıldığını, bunun 3 bin dönümden fazlasının Hersek Deltası'nda, kalan kısmının da Taşköprü civarında, Kocadere köyünde ve diğer yerlerde olduğunu söyledi.

Tunalı, kentte ilk kivi fidanının 1989'da dikildiğini anımsatarak, "Büyük çapta bu işin gelişmesi Marmara Depremi'nden sonra oldu. Anadolu Kalkınma Vakfı, 5 dönümlük bahçe kurana fidan desteği verdi. Bu destekle ilk etapta 86 kişi yararlandı ve kivi yetiştiriciliği Yalova'ya yayıldı." diye konuştu.

- Yüzde 10-15'lik bir artış

Üründe bu yıl artış olacağına işaret eden Tunalı, şöyle konuştu:

"Geçen sene 20 bin tondu. Beklentimiz, bu yıl biraz artacak gibi duruyor. Bahçelerde görüntü güzel. Ekim ayında bir festival düzenleyeceğiz. Kasım ayı başında hasadına başlayacağız. Geçen seneye göre bahçelerimize baktığımızda yüzde 10-15'lik bir artış görünüyor. Bu yıl 22 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Şu anda kivilerin dalında satışları başladı. Tüccarlar geldi, almaya başladılar. Geçen yıl kiviler çok erken satıldı. Bu yıl çiftçilerin bir kısmı kendi ürününü depolama eğiliminde. Bu ayın sonuna kadar tüm kivilerin ne olacağı belli olacak. Tüccarlar alacağını alacak satılmayanları da depoya koyacaklar."

- Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 3 lira



Kivinin diğer meyvelerle kıyaslanmaması gerektiğine dikkati çeken Tunalı, şunları kaydetti:

"Bahçenin durumuna, desenine göre mesela genç bahçelerdeki kiviler iri oluyor, yani 150 gram civarında oluyor ama 15-20 yaşındaki bahçelerde 70-80 gram da 100 gram da ürün çıkıyor. Desenine göre kilogramı 3 liradan üretici kiviyi satacak.Paketlenecek, maliyetler eklenecek, İstanbul'a gidecek ve tahmini 5 liranın üzerinde olacak. Depoya girecek soğutulacak nisan-mayıs ayına kadar kivi depolardan çıkacak ve tüketiciye ulaştırılacak. Burada üretilen kivi daha çok İstanbul, İzmir Mersin ve Ankara'ya gidiyor. Çiftçilerin bu yıl yüzleri gülüyor. Geçen sene kivinin kilosu 2 lira 50 kuruştu. Şimdi 3 lira olunca fiyatı, çiftçi memnun oldu. Dönüm başına ürün yaklaşık 4-4,5 ton gibi görünüyor."

Dünya genelinde kivi üretimin az olduğunu vurgulayan Tunalı, Türkiye genelinde ise 42 bin ton civarında rekolte beklendiğini söyledi.

Türkiye'de 80 ile 100 bin ton arasında tüketim olduğunu belirten Tunalı, İran'dan ülkeye kivi geleceğini ifade etti.

Bölgelerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı desteğiyle kivi için özel depoların olduğunu aktaran Tunalı, "Buradaki kivi depoları 20 bin tonun üzerinde kapasiteye sahip." dedi.