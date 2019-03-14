Kız Kardeşim projesi, BM'de anlatıldı

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 63. oturumunda, Türkiye’de kadının güçlenmesi çalışmaları kapsamında Kız Kardeşim projesi, iyi örneklerden biri olarak sunuldu.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye'nin katkılarıyla kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını desteklemeyi amaçlayan Kız Kardeşim projesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen oturumda katılımcılar ile paylaşıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 63. oturumunda "Yeni Kuşakların Güçlendirilmesinde Kadın Dostu Politikaların Rolü" başlıklı bir panel düzenlendi.



2015'ten bu yana 11 bini aşkın kadına ulaşan Kız Kardeşim projesi kapsamında Türkiye genelinde 30 ilde kadınlara dijital okuryazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor.



Yıl boyunca süren eğitimlerle kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri ve temel finansal hizmetleri tanımaları, girişimci ve girişimci adaylarının küçük ve orta ölçekli işletmelerde temel finansal operasyonlarını verimli yönetebilmeleri, dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması ve internet kullanımındaki ebeveyn bilgi güvenliği donanımlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.



Eğitimlere ek olarak, üretim gerçekleştiren kadınlara/kooperatiflere mobil fotoğrafçılık ve internet reklamcılığı eğitim içerikleri veriliyor ve yıl boyunca "Girişimci Kadınlar ile İlham Buluşmaları" organize edilerek kadınlar arasındaki iletişim köprüsünün güçlenmesi hedefleniyor.



