"Kız Kardeşim" projesine uluslararası ödül

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye'nin iş birliğiyle hayata geçirilen "Kız Kardeşim" projesi, altın ödülün sahibi oldu.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola Türkiye’nin, 2015 yılından bu yana yürüttüğü Kız Kardeşim projesi, küresel çapta başarılı bulunan kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını ödüllendiren Global Sosyal Sorumluluk Zirvesi tarafından "Kadının Güçlendirilmesi" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye’nin iş birliğiyle hayata geçirilen ve kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını desteklemeyi amaçlayan Kız Kardeşim projesi, bugüne kadar 11 bini aşkın kadına ulaştı. Projenin 2019 yılı hedefi ise 9 bin kadın.

Kız Kardeşim projesi kapsamında, Türkiye genelinde 30 ilde kadınlara dijital okuryazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor.

Yıl boyunca süren eğitimlerle kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri ve temel finansal hizmetleri tanımaları, girişimci ve girişimci adaylarının küçük ve orta ölçekli işletmelerde temel finansal operasyonlarını verimli yönetebilmeleri, dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması ve internet kullanımındaki ebeveyn bilgi güvenliği donanımlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu yıl 11'incisi Malezya’da gerçekleştirilen Global Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve çevre alanlarında topluma katkı sağlayan başarılı projeler ödülendiriliyor.