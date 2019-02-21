Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin Trabzon Bursa dünya moda
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Dolarda son durum!
Dolarda son durum!
Tarkan’dan dev yatırım!
Tarkan’dan dev yatırım!
Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus tanıtılıyor
Samsung'un son bombası
KOBİ'lere “ihracat koçu“
KOBİ'lere “ihracat koçu“

"Kızılay'ın dijital dönüşümü dünyaya örnek olabilir"

- Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Dijital dönüşümümüz, dünyadaki insani yardım sektörü içinde vizyon ve genişlik bakımından ender projelerden biri. Dolayısıyla bir başarı öyküsü olursa dünyaya da örnek olabilir" - "Bağışçı ve gönüllü ilişkilerimiz, tüm bütçe, finans, varlık yönetimi, satın alma, tedarik sistemleri, fabrikalarımızdaki üretim sistemleri gibi en temel kurumsal kaynaklarımızın tamamı artık dijital platformda" - "Dönüşümle ilgili insanların kafasında ön yargılar var ama bunu kırmak için bir başarı örneği ortaya koymanız gerekiyor, umarım bu da onlardan bir tanesi olur"

banner17

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Dijital dönüşümümüz, dünyadaki insani yardım sektörü içinde vizyon ve genişlik bakımından ender projelerden biri. Dolayısıyla bir başarı öyküsü olursa dünyaya da örnek olabilir." dedi.

Kınık, AA muhabirine Kızılay'ın dijital dönüşüm süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kızılay olarak kendilerine bir vizyon belirlediklerini ifade eden Kınık, "Bütün paydaşlarımızla, iş ortaklarımızla, faydalanıcılarımızla, bağışçılarımızla, gönüllülerimizle, çalışma arkadaşlarımızla, dünyada insani yardım sektörü içindeki pozisyonumuzla kendimizi yeniden konumlandırdık. 630 iş sürecimizi tek tek tasarladık, akış şemalarını oluşturduk. İş yüküne göre, yeni bir organizasyon yapısı ve görev tanımı belirledik. İş süreçlerimizin otomasyona kavuşmasıyla çalışmalar yaptık." diye konuştu.

Kınık, veri tabanı sisteminin kesintisiz devam edebilmesi için çok farklı yapıda oluşan altyapı ihtiyaçlarının çözümü noktasında farklı tedarikçilerle ileri bir sistem tasarladıkladıklarını belirterek, bu sistemin ilk fazını 1 Ocak'ta devreye aldıklarını bildirdi.

Kızılay'ın şu anda temel kurumsal kaynak planlaması modüllerini kullandığını dile getiren Kınık, "Bağışçı ve gönüllü ilişkilerimiz, tüm bütçe, finans, varlık yönetimi, satın alma, tedarik sistemleri, fabrikalarımızdaki üretim sistemleri, malzeme gibi en temel kurumsal kaynaklarımızın tamamı artık dijital platformda." ifadesini kullandı.

Kınık, Kızılay'ın tüm haberleşmesini elektronik ortamda yürüttüklerinden bahsederek, dijital dönüşüm hedeflerinden birinin "kağıtsız bir kurum olmak" olduğunu, bunu da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

- Kızılay'ın dijital dönüşümünü görmek için geliyorlar

Gelecek 5 yılda, mobil uygulamalar ve bulut teknolojileriyle yenilikçi sistemler üzerinden kurulacak yönetişim altyapısıyla Kızılay'ın dijital dönüşüm serüvenini bir üst noktaya taşımak istediklerini anlatan Kınık, şöyle devam etti:

"Diğer Kızılhaç oluşumlarında da bir arayış var bununla ilgili. Yeni dünyaya kendilerini adapte edebilmek için yapılması gereken şey bilgiyi iyi yönetebildikleri ve sistemin çelikleşebileceği birtakım araçlarla tahkim etmek gerekiyor. Herkeste bir arayış var ancak bunların yöntemi konusunda birtakım beklentileri var. Türkiye’ye gelmek ve kullandığımız çözümleri masaya yatırma talepleri oldu. Biz de davet ettik. Dijital dönüşümümüz, dünyadaki insani yardım sektörü içinde de vizyon ve genişlik bakımından ender projelerden biri dolayısıyla bir başarı öyküsü olursa dünyaya da örnek olabilir."

Bununla ilgili SAP'nin de Kızılay'a tedarik noktasında bir esneklik sağladığını belirten Kınık, "Platform, çok sayıda kullanıcının katılımıyla büyük veri blokzincir gibi pek çok yenilikçi teknolojiyle insani yardım sektöründe başarılı uygulamalar merkezine dönüşecek. Dönüşümle ilgili insanların kafasında ön yargılar var ama bunu kırmak için bir başarı örneği ortaya koymanız gerekiyor, umarım bu da onlardan birisi olur." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dijital DönüşümKerem KınıkTürk Kızılayı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5