"Kızılay'ın dijital dönüşümü dünyaya örnek olabilir"

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Dijital dönüşümümüz, dünyadaki insani yardım sektörü içinde vizyon ve genişlik bakımından ender projelerden biri. Dolayısıyla bir başarı öyküsü olursa dünyaya da örnek olabilir." dedi.

Kınık, AA muhabirine Kızılay'ın dijital dönüşüm süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kızılay olarak kendilerine bir vizyon belirlediklerini ifade eden Kınık, "Bütün paydaşlarımızla, iş ortaklarımızla, faydalanıcılarımızla, bağışçılarımızla, gönüllülerimizle, çalışma arkadaşlarımızla, dünyada insani yardım sektörü içindeki pozisyonumuzla kendimizi yeniden konumlandırdık. 630 iş sürecimizi tek tek tasarladık, akış şemalarını oluşturduk. İş yüküne göre, yeni bir organizasyon yapısı ve görev tanımı belirledik. İş süreçlerimizin otomasyona kavuşmasıyla çalışmalar yaptık." diye konuştu.

Kınık, veri tabanı sisteminin kesintisiz devam edebilmesi için çok farklı yapıda oluşan altyapı ihtiyaçlarının çözümü noktasında farklı tedarikçilerle ileri bir sistem tasarladıkladıklarını belirterek, bu sistemin ilk fazını 1 Ocak'ta devreye aldıklarını bildirdi.

Kızılay'ın şu anda temel kurumsal kaynak planlaması modüllerini kullandığını dile getiren Kınık, "Bağışçı ve gönüllü ilişkilerimiz, tüm bütçe, finans, varlık yönetimi, satın alma, tedarik sistemleri, fabrikalarımızdaki üretim sistemleri, malzeme gibi en temel kurumsal kaynaklarımızın tamamı artık dijital platformda." ifadesini kullandı.

Kınık, Kızılay'ın tüm haberleşmesini elektronik ortamda yürüttüklerinden bahsederek, dijital dönüşüm hedeflerinden birinin "kağıtsız bir kurum olmak" olduğunu, bunu da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

- Kızılay'ın dijital dönüşümünü görmek için geliyorlar

Gelecek 5 yılda, mobil uygulamalar ve bulut teknolojileriyle yenilikçi sistemler üzerinden kurulacak yönetişim altyapısıyla Kızılay'ın dijital dönüşüm serüvenini bir üst noktaya taşımak istediklerini anlatan Kınık, şöyle devam etti:

"Diğer Kızılhaç oluşumlarında da bir arayış var bununla ilgili. Yeni dünyaya kendilerini adapte edebilmek için yapılması gereken şey bilgiyi iyi yönetebildikleri ve sistemin çelikleşebileceği birtakım araçlarla tahkim etmek gerekiyor. Herkeste bir arayış var ancak bunların yöntemi konusunda birtakım beklentileri var. Türkiye’ye gelmek ve kullandığımız çözümleri masaya yatırma talepleri oldu. Biz de davet ettik. Dijital dönüşümümüz, dünyadaki insani yardım sektörü içinde de vizyon ve genişlik bakımından ender projelerden biri dolayısıyla bir başarı öyküsü olursa dünyaya da örnek olabilir."

Bununla ilgili SAP'nin de Kızılay'a tedarik noktasında bir esneklik sağladığını belirten Kınık, "Platform, çok sayıda kullanıcının katılımıyla büyük veri blokzincir gibi pek çok yenilikçi teknolojiyle insani yardım sektöründe başarılı uygulamalar merkezine dönüşecek. Dönüşümle ilgili insanların kafasında ön yargılar var ama bunu kırmak için bir başarı örneği ortaya koymanız gerekiyor, umarım bu da onlardan birisi olur." dedi.