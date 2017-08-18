Kızıldere III santralinde elektrik satışına başlanacak

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji̇ Elektri̇k Üreti̇m AŞ'nin, Kızıldere III Jeotermal Enerji Santralinin birinci ünitesinde yarın itibarıyla elektrik satışına başlanacağı bildirildi.

Zorlu Enerji tarafından KAP'a yapılan bildirimde, santralin Denizli, Aydın sınırlarında Karataş mevkisinde kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, toplam 165 megavat kurulu güce sahip santralin ilk ünitesinin açılışına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ tarafından Denizli ve Aydın il sınırlarında yer alan Karataş mevkiinde kurulmakta olan toplamda 165 megavat kurulu güce sahip olacak Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali'nin 99,5 megavat gücündeki birinci ünitesinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geçici kabulü yapılmış olup, ünite 19 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla ticari elektrik satışına başlayacaktır."





