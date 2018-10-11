KKB Bilgi Güvenliği ekibine uluslararası ödül

İSTANBUL (AA) - Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Bilgi Güvenliği ekibi, küresel siber güvenlik firması FireEye tarafından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde "Yılın Güvenlik Ekibi" ödülüne layık görüldü.

KKB'den yapılan açıklamaya göre, küresel siber güvenlik firması FireEye, farklı ülkelerden ve sektörlerden kurumların bilgi güvenliği ve siber güvenlik konusundaki başarılarının yarıştığı FireEye Excellence Awards kazananlarını ekim ayında düzenlediği FireEye Siber Savunma Zirvesi'nde duyurdu.

Farklı ülkelerden ve sektörlerden kurumların, bilgi güvenliği ve siber güvenlik konusundaki başarılarını ve iyi uygulamalarını yarıştırdıkları FireEye Excellence Awards’tan Türkiye’ye ödülle dönen ilk kurum KKB oldu.

KKB Bilgi Güvenliği ekibi, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde "Yılın Güvenlik Ekibi" olarak seçildi.

Türkiye’den bu ödülü alan ilk kurum olan KKB adına, ödülü, Washington'da düzenlenen törende KKB Risk Yönetimi Direktörü Serdar Çolak ve KKB Bilgi Güvenliği Yönetimi Müdürü Ali Kutluhan Aktaş teslim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KKB Risk Yönetimi Direktörü Serdar Çolak, "Bilgi güvenliği kaynaklarımızı etkin ve doğru yöneterek siber risklere karşı sergilediğimiz sağlam duruşun bu önemli ödüle layık görülmesi ve ülkemize bu başarıyı taşıyor olmamız kurumumuz adına oldukça gurur verici." ifadesini kullandı.



