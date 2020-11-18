KKTC'nin yerli otomobili büyük ilgi gördü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL, KKTC dışında ilk kez MÜSİAD EXPO 2020’de sergilendi. Fuara ilk modeli B9 ve ikinci modeli J9 ile katılan GÜNSEL, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fuarda GÜNSEL’in seri üretiminin 2021’in son çeyreğinde başlayacağı, üretim kapasitesinin 2025’te yıllık 30 bin araca ulaşacağı açıklandı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde pandemi kurallarına ve TSE COVİD 19 Güvenli Hizmet standartlarında uygun, fiziksel ve online şekilde hibrit olarak yapılan MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı’na ilk gün, yurt içi ve yurt dışından yoğun ziyaretçi katılımı oldu.

10 salonda 70 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen ve 40 binden fazla şirketi temsilen eden, 100 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan fuar, pek çok ilke de ev sahipliği yapıyor. Bu ilklerden biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL’in KKTC dışındaki gerçekleştirdiği ilk etkinliğe de ev sahipliği yapması.

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100’ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1.2 milyon saat emekle ürettiği GÜNSEL’in ilk modeli B9’un tanıtımının yapıldığı fuarda KKTC’nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretilen 3 prototip sergilendi. Ayrıca GÜNSEL, ikinci modeli J9’un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturdu.

Fuarda yer alan iki adet B9 ve J9’un bire bir ölçekli tasarım modeli GÜNSEL’in standında sergilenirken, üçüncü B9 ise fuar alanı dışında basın mensupları ve sektör temsilcileri tarafından test edildi.

Test sürüşüne katılmak isteyenlerden yoğun bir talep alan GÜNSEL’in seri üretiminin 2021’in son çeyreğinde başlayacağı, üretim kapasitesinin 2025’te yıllık 30 bin araca ulaşacağı bilgisi de paylaşıldı.

GÜNSEL’in Türkiye’de ilk defa test edildiği MÜSİAD EXPO 2020’de gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “GÜNSEL’i anavatanımızla paylaşabilmenin gurur ve mutluluğunu tüm kalbimizle yaşıyoruz” diye konuştu.

RAKAMLARLA GÜNSEL

GÜNSEL B9, yüzde 100 elektrikli bir otomobil. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen GÜNSEL B9’un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı. GÜNSEL B9’un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 30 dakikada doldurulabiliyor. Hızlı şarj kullanılması durumunda ise bu süre 4 saat.Geliştirme sürecinde 100’ün üzerinde mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emek harcadığı GÜNSEL’in çalışan sayısı 166’ya ulaştı. Seri üretime geçilmesiyle birlikte hızla artacak olan bu sayı, 2025’te binin üzerine çıkacak.

GÜNSEL B9’un üretimi için 28 ülkeden 800’ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı. Böylece GÜNSEL, Türkiye dışında başka bir ülke tarafından tanınmayan KKTC’nin küresel ekonominin bir parçası haline gelmesinde önemli bir katkı sağlamış oldu.

GÜNSEL’in ikinci modeli J9 ise SUV segmentinde üretilecek. Yine yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan J9’un tasarım konsepti de MÜSİAD Expo 2020’de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Elektrikli otomobiller dünya otomotiv piyasasındaki ağırlığını her geçen yıl artırıyor. 2018’de dünyada satılan elektrikli otomobil sayısı 2 milyon adetti. 2025’te 10 milyona ulaşması beklenen elektrikli otomobil satışlarının 2030’da 28 milyon, 2040’ta ise 56 milyon adedeulaşacağı öngörülüyor. 2040’ta otomotiv piyasanın yüzde 57’sini elektrikli otomobiller ele geçirecek.