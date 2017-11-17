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KKTC'li kahve üreticisi Türkiye'de yatırım için ortak arıyor

- Oza Kahve Yöneticisi Umut Oza: - "Türkiye'de yatırım yapmayı düşünüyoruz fakat yapacağımız yatırımda kendimize güçlü bir ortak arıyoruz"

KKTC'li kahve üreticisi Türkiye'de yatırım için ortak arıyor

TBMM (AA) - KKTC'de faaliyet gösteren aile şirketi Oza Kahve'nin yöneticisi Umut Oza, anavatan Türkiye'de yatırım yapmak istediklerini ve bunun için güçlü bir ortak aradıklarını söyledi.

TBMM'yi ziyaret eden ve bazı milletvekilleriyle görüşen Oza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC ekonomisinde iyi düzeyde ilerleme olduğunu belirterek, bunun, ticarette doğru adımların atılmasının yanı sıra anavatan Türkiye'nin KKTC'nin yanında yer almasının sonucu olduğunu dile getirdi.

Ziyaretinin de Türkiye'ye teşekkür amaçlı olduğunu ifade eden Oza, "Anavatanın bugüne kadar bizlere verdiği desteğe teşekkür etmek için şirketim ve ülkem adına, anavatana, TBMM'ye gelerek kendilerine minnet borcumuzu ödeme zorunluluğu hissettim." diye konuştu.

Ailesinin 33 yıldır kahve sektöründe faaliyet gösterdiğini anlatan Oza, KKTC'de her bir bireyin günlük ortalama 3-6 fincan kahve tükettiğini aktardı.

Dünyada petrolden sonra en fazla ticareti yapılan ürünün kahve olduğunu söyleyen Oza, sektörün, gelecekte de önemli bir yatırım alanı olacağını belirtti.

Bu çerçevede Türkiye'de yatırım yapmayı düşündüklerini kaydeden Oza, bunun için güçlü bir ortak aradıklarını bildirdi. Oza, "Bize güvenen kişiler varsa, bu noktada Türkiye pazarında ve dünyaya açılma noktasında 'biz varız' diyoruz." ifadesini kullandı.


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