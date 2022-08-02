Kâmil Koç ve Siirt Seyahat güçlerini birleştirdi

Kâmil Koç, Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli karayolu taşımacılık firmalarından Lider Siirt Seyahat ile güçlerini birleştirerek Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep’ten Türkiye’nin birçok iline karşılıklı seferlerini başlattığını duyurdu.

96 yıldır yolcularına kesintisiz hizmet sunan, sektörünün kurucusu ve Türkiye’nin en çok yolcu taşıyan seyahat firması Kâmil Koç, iş ortaklarıyla birlikte yolcularına 81 ilden ulaşılabilir, konforlu ve kaliteli seyahat hizmeti sunma hedefiyle Türkiye’deki ulaşım ağını genişletmeye devam ediyor. Bu hedef doğrultusunda Kâmil Koç, Güneydoğu Anadolu bölgesinin lider firmalarından Lider Siirt Seyahat ile güçlerini birleştirerek 1 Ağustos itibariyle seferlerini başlatacağını duyurdu.

Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, “30 yıldır bölgedeki deneyimiyle seyahat hizmeti sunan Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli ve köklü firmalarından Lider Siirt Seyahat ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Lider Siirt Seyahat’in bölgedeki tecrübesi ve değerli müşteri kitlesini, Kâmil Koç’un 96 yıllık deneyimiyle bir araya getirerek Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantepli Yol Arkadaşlarımız başta olmak üzere bölgedeki tüm yol arkadaşlarımıza kaliteli ve konforlu seyahat hizmeti sunmaktan gurur duyacağız.”

Lider Siirt Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Demir “Sektörünün öncüsü ve Türkiye’nin en köklü firması Kâmil Koç ile Lider Siirt Seyahat’in bir araya gelmesinden gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz her zaman olduğu gibi bölgedeki Yol Arkadaşlarımıza kaliteli, güvenli ve konforlu seyahat hizmeti sağlamak.”

Çağatay Kepek, “Önceliğimiz bundan önce olduğu gibi her seferimizde yine yolcularımızın konforu olacaktır. İş ortaklarımızla, çalışanlarımızla birlikte, Kâmil Koç kalitesi ve konforuyla 81 ilde hizmet verme hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Sefer ağlarımızı genişletirken, son teknolojiye ve konfora sahip genç filomuzla hostlu ve ikramlı seferlerimizde yolcularımıza kaliteli ve konforlu hizmet sunmaya devam edeceğiz.” dedi.