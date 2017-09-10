KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar destek

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2017 Çağrısı başvurularının yarın başlayacağını bildirerek, "İmalat sektörü KOBİ'lerine verilecek desteğin üst limitleri 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira. Üst limitler aşılmamak kaydıyla, uygun bulunan gider kalemleri ve tutarlarının KDV hariç kısmı üzerinden yüzde 60 oranında destek verilecek." dedi.

Özlü, AA muhabirine KOSGEB'in, "KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2017 Çağrısı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için imalat sanayi sektörünü güçlendirmek ve rekabet gücünü artırmak gerektiğine işaret eden Özlü, bu kapsamda "Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin Payının Arttırılması" temasıyla, imalat sektörü KOBİ'lerine yönelik proje çağrısı hazırladıklarını söyledi. Programın detaylarını anlatan Özlü, çağrıya 4. Sanayi Devrimi'ne hazırlık: üretimde nesnelerin interneti uygulamaları, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması, katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş, ihracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım, mikro ölçekli işletmelerde tasarım, mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme, bilişim teknolojisi altyapısının güçlendirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması ve yeşil üretime geçiş başlığı altında sunulan projelerinin kabul edileceğini belirtti.

Özlü, çağrıya proje sunacak işletmelerin, KOSGEB veritabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla, orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayisi sektörlerindeki KOBİ'lerin tümü, 11 Eylül-20 Ekim'de başvuru yapabilecek. Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ'lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300 bin lira ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacak. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecek." diye konuştu.

KOBİ'lerin destekten azami ölçüde yararlanabilmeleri için çağrı kapsamına uygun, somut ve ulaşılabilir hedefler tanımlamaları, hedeflere ulaşmalarını sağlayacak faaliyetleri detaylıca kurgulamaları ve proje giderleriyle faaliyetleri arasındaki ilişkileri net olarak göstermeleri tavsiyesinde bulunan Özlü, proje hedef ve faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmak kaydıyla yeni istihdam (en fazla 4 personel) edilecek personel, makine-teçhizat ve kalıp (ikinci el ürünler hariç), yazılım, eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test, analiz, tanıtım, yurt dışı seyahat, fuar katılım, stand, nakliye ve fuar kataloğu giderlerinin destekleneceğini dile getirdi.

- "Desteklenecek projeler nasıl belirlenecek"

Özlü, başvuruların kurullar tarafından inceleneceğini, 100 puan üzerinden yapılacak değerlendirmede eşik puan değerini geçenlerin 2. değerlendirme safhasına alınacağını ve nihai puanlama yapılacağını aktardı. Nihai puanlama sonucunda uygun bulunan projelerin sıralamaya tabi tutulacağını ve bütçe imkanları dahilinde en yüksek puandan başlamak üzere destekleneceklerin belirleneceğini kaydeden Özlü, "İşletme sahibinin veya yüzde 50'den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması, orta yüksek veya yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi, işletmenin KOSGEB veya diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması şartlarını sağlayan KOBİ'lerin projelerine, toplamda yüzde 10'a kadar ilave puan verilecek." ifadesini kullandı.

İşletmelere verilecek destek tutarına değinen Özlü, "Verilecek desteğin üst limitleri 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira. KOBİ'lere proje bütçesinin yüzde 30'una kadar erken ödeme yapılabilecek. Üst limitler aşılmamak kaydıyla uygun bulunan gider kalemleri ve tutarlarının KDV hariç kısmı üzerinden yüzde 60 oranında destek verilecek." şeklinde konuştu.

Özlü, başvuru kılavuzu ve proje formatına "www.kosgeb.gov.tr" adresinden erişilebileceğine, başvuruların aralık ayı sonunda sonuçlandırılacağını ve ilan edileceğini kaydetti.