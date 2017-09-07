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KOBİ'lere 3 ay ödemesiz dönemli kredi

- Garanti Bankası, esnaf ve KOBİ'lerin kış sezonu öncesi finansman ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla başlattığı ticari taksitli kredi kampanyası ile 3 ay ödemesiz, 48 aya kadar vadeli kredi kullandırıyor

KOBİ'lere 3 ay ödemesiz dönemli kredi

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, esnaf ve KOBİ'lere özel 3 ay ödemesiz, 48 aya kadar vadeli kredi fırsatı sunuyor.
Banka açıklamasına göre, Garanti Bankası, esnaf ve KOBİ'lerin kış sezonu öncesi finansman ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla ticari taksitli kredi kampanyasını hayata geçirdi.
Esnaf ve KOBİ'lere özel 3 ay ödemesiz, 48 aya kadar vade imkanı sunan kampanya, 29 Eylül'e kadar devam edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, müşterilerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için farklı çözümlerle her zaman onların yanında olduklarını, bu amaçla, kışa hazırlanan esnaf ve KOBİ'lere kolaylık sağlayacak 3 ay ödemesiz dönemli kredi kampanyasını hayata geçirdiklerini bildirdi.
Onaran, "Bu kredi, esnaf ve KOBİ'lerimize yıl sonu yaklaşırken destek olmanın yanı sıra ilk 3 ay ödeme kolaylığı sağlayacak." ifadesini kullandı.

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