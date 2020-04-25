Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Anadolu Tersanesi Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç: Kentucky Kömür Birliği (KCA) anadolu
1 TL’lik açık artırma
1 TL’lik açık artırma
Yünsa ona emanet
Yünsa ona emanet
Boyner'de atama
Boyner'de atama
İşverene ramazan desteği
İşverene ramazan desteği
Türk öğrencilere yardım
Türk öğrencilere yardım

KOBİ'lere bir koronavirüs desteği daha

Ticaret Bakanlığı koronavirüs salgını sırasında ekonomik olarak zor bir dönemden geçen KOBİ’leri elektronik ticaret alanında desteklemek amacıyla bir dayanışma kampanyası başlattı.

KOBİ'lere bir koronavirüs desteği daha
banner17

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "KOBİ’lerin e-ticaretin imkanlarından en etkin şekilde faydalanmaları için 'E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız' kampanyasını başlattık. Kovid-19'un KOBİ’lerin ticari faaliyetlerine olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kampanyamıza tüm e-ticaret sitelerini davet ediyoruz" dedi.

Bakanlığın tüm dünyayı etkisine altına alan Covid-19 salgınının KOBİ’ler üzerinde olumsuz etkisini azaltmak, KOBİ’lerin bu dönemde ticaretinin devamını sağlamak amacıyla başlattığı ‘e-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız’ temalı kampanyaya, ilk etapta 10’un üzerinde elektronik ticaret sitesi ve yer sağlayıcı katılarak, destek sağladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüm dünyayı olumsuz etkileyen pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ ile KOBİ’lere birçok önemli desteğin sağlandığını hatırlatarak, bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca da çeşitli destek paketlerinin açıklandığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı olarak KOBİ’lerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Pekcan, “KOBİ’lerimiz hem iç ticaretin aksamaması hem de vatandaşlarımız evde kalırken ihtiyaçlarını karşılamak için cansiperane çalışıyorlar. Onlar ticaret hayatımızın asıl kahramanları” değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak KOBİ ve iş insanlarıyla sürekli temas halinde olduklarını, onların sıkıntılarını taleplerini dinlediklerini ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini anlatan Pekcan, “Pandeminin KOBİ’lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ’lerin bu dönemde ticari faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde faydalanmalarını mümkün kılmak ve istihdamlarını korumalarını teşvik etmek amacıyla bir kampanya başlattık. Bu kapsamda e-ticaret siteleriyle görüşmelerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Kampanyamıza e-ticaret sitelerinin yanı sıra paket yemek ve sanal market uygulamaları da dahil oldu” ifadelerini kullandı.

“Tüm E-ticaret sitelerini bu dayanışmaya davet ediyoruz”

Bakan Pekcan, “Kampanyamız kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ’lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları komisyon oranlarında indirime gitti. Bu sitelerin bir kısmı KOBİ’lerimize istihdam sözü verdi, bir kısmı da KOBİ’lerimize özel paketler hazırladı” açıklamasını yaparak, Türkiye’yle birlikte dünyanın da içinde bulunduğu zor zamanlarda birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini belirtti. Tüm e-ticaret sitelerini söz konusu dayanışma kampanyasına davet eden Pekcan, “Bu zor zamanları devletimizin desteği, birlik, beraberlik ve dayanışma ile daha güçlü olarak atlatacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KOBİKoronavirüsTicaret BakanlığıRuhsar Pekcan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5