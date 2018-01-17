KOBİ'lere teknolojik ve stratejik ürün destekleri anlatıldı

ANKARA (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkan Yardımcısı Recep Ali Erdoğan, "KOBİ'lere verdiğimiz desteğin ülkeye katma değer olarak geri dönmesi, istihdama, ihracata, üretime katkı vererek, ülke ekonomisinin gelişimine gözle görülür şekilde katkı sağlaması en büyük hedeflerimiz." dedi.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknopark Ankara'da, KOSGEB'in, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (KOBİ TEKNOYATIRIM) ve Stratejik Ürün Destek Programları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Erdoğan, buradaki konuşmasında, sanayicileri, KOBİ'leri geliştirmek ve büyütmek, katma değer oluşturmak için desteklediklerini söyledi.

KOSGEB'in, 2002'den bugüne kadar KOBİ'lere 5,3 milyar lira destek sağladığını anlatan Erdoğan, "KOBİ'lere verdiğimiz desteğin ülkeye katma değer olarak geri dönmesi, istihdama, ihracata, üretime katkı vererek, ülke ekonomisinin gelişimine gözle görülür şekilde katkı sağlaması en büyük hedeflerimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, KOSGEB'in yerlileşme ve millileşme alanında ilk reaksiyonu veren kurumlardan olduğunu belirterek, "Öncelikle imalat sanayini merkeze almamız gerektiğini düşünüyoruz. Üretimi, istihdamı, ihracatı, ölçek büyütmeyi, uluslararasılaşmayı, katma değeri, rekabetçiliği ön plana alarak yeni vizyonumuzu oluşturduk. KOBİ TEKNOYATIRIM ve Stratejik Ürün Destek Programları ile KOBİ'lerimizi yalnız bırakmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

İVEDİK OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin de Türkiye'nin ithalatının azaltılması için tarım ve sanayide ithalat girdisinin azaltılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin ithalata bağımlı yapısını değiştirmedikçe ithalatın ihracatın önünde koşacağını vurgulayan Gültekin, "İthal ikamesi yapacağız. Yerli mühendislerimizle yerli üretim yapmak suretiyle ithalattaki hızlı yürüyüşü durdurmaya çalışacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, destek programları hakkında sunum yapıldı.