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KOBİ ve işletmelere 25 milyar liralık yeni destek paketi

- Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisi ve 12 bankanın katılımıyla KOBİ ve işletmeler için 25 milyar liralık "Ekonomi Değer Kredi Paketi" devreye giriyor - Paketle, firma bazında ciroya göre 5-50 milyon lira arasında değişen oranlarda kredi kullandırılacak - Paket kapsamında bankaların sunacağı kredi, enflasyona endeksli değişken faizli olacak, TÜFE'deki düşüş kredi maliyetini de azaltacak

KOBİ ve işletmelere 25 milyar liralık yeni destek paketi
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisi ve 12 bankanın katılımıyla KOBİ ve işletmeler için "Ekonomi Değer Kredi Paketi" adıyla 25 milyar liralık yeni destek paketi devreye alınacak.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen ay açıkladığı "İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi"nin ardından, KOBİ'ler ve KOBİ dışı tüm işletmeler için yeni bir destek paketi hayata geçirilecek.

"Ekonomi Değer Kredi Paketi" adıyla devreye alınacak ve 12 bankanın katılım sağladığı paketle reel sektöre toplam 25 milyar lira tutarında finansman imkanı sağlanacak. Öncelikle işletmelerin üzerindeki finansman yükünü hafifletmeyi amaçlayan paket, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olacak.

Paketin kapsamına, istihdam ve üretimin artırılmasında önemli role sahip KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler girecek.

- Enflasyona endeksli değişken faizli

Paket kapsamında bankaların sunacağı kredi, enflasyona endeksli değişken faizli olacak, TÜFE'deki düşüş kredi maliyetini de azaltacak. Düşmesi beklenen enflasyon oranları doğrultusunda, firmaların finansman maliyetleri de azalmış olacak. Aynı zamanda bankalar, enflasyon endeksi sayesinde aktif-pasif bilançolarını hedge etme imkanı bulacak.

Paket kapsamında Türk lirası nakit kredilerde faiz ve vade koşulları ise "6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE+4", "6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE+4,5" olarak belirlendi.

Faiz oranı hesaplanırken kullandırma tarihindeki yıllık TÜFE oranı baz alınacak ve bu tarihden itibaren 6 ayda bir güncellenecek.

- 5-50 milyon lira arasında kredi kullandırılacak

Ekonomi Değer Kredi Paketi'yle firma bazında ciroya göre 5 milyon lira ile 50 milyon lira arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak. Paketin, toplam azami Hazine destekli kefaleti 20 milyar lira olacak. Toplam kefalet limitinin 8 milyar liralık kısmının 0-125 milyon lira ciro aralığındaki işletmelere, 12 milyar liralık kısmının ise cirosu 125 milyon lira üstündeki işletmelere tahsisi öngörülüyor.

Kredi paketine ise Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, VakıfBank, Akbank, QNB Finansbank, DenizBank, TEB, Şekerbank ve Eximbank destek verecek.

Bakan Albayrak, "Olumlu her gelişmeyi iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza yansıtmaya, sanayicimizi, esnafımızı, KOBİ'lerimizi her durumda desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuş ve art arda destek paketlerini duyurmuştu. Bu kapsamda son dönemde reel sektörü desteklemek amacıyla KOBİ Değer Kredisi, KOBİ Değer Kredisi-2 ve İVME Finansman Paketi gibi paketler açıklanmıştı.

Duyurulan Ekonomi Değer Kredi Paketi'yle de özellikle istihdama ve sanayi üretimine önemli destek sağlanması bekleniyor.

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