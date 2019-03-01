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KOBİ'ler için 25 milyar liralık yeni kredi paketi

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Bugünden itibaren KOBİ Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar liralık yeni paketimiz tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun"

KOBİ'ler için 25 milyar liralık yeni kredi paketi
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugünden itibaren KOBİ Değer Kredisi-2'yi devreye aldıklarını belirterek, Hazine garantili, toplamda 25 milyar liralık yeni paketin tüm KOBİ'lere hayırlı olmasını temenni etti.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta yeni bir KOBİ paketi açıklayacakları yönündeki sözlerini anımsatarak, "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ'lerimiz için KOBİ Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine garantili toplamda 25 milyar liralık yeni paketin tüm KOBİ'lere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Albayrak, destek olan 17 bankaya da teşekkür etti.

Albayrak, destek paketine ilişkin infografik de paylaştı.

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DestekHazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakKOBİKOBİ Değer Kredisi-2Kredi
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