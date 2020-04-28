KOBİ’ler için destek paketini açıkladı

Amazon.com.tr, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın KOBİ’ler için dayanışma kampanyasını duyurmasının ardından, COVID-19 salgını sürecinde KOBİ’lere sağlanan ihracat eğitimlerinin dijitale taşınması ve reklam desteğinin yanı sıra, satıcılar için belirli ücretlerin iadesinin gerçekleştirilmesini öngören destek paketini açıkladı.

Firma, Mart ayında COVID-19 salgını sebebiyle ara verilen ve bu sürece kadar 12 şehirde, 1200’ün üzerinde KOBİ’nin Amazon üzerinden global pazarlara satış yapmasına olanak sağlayan BiTıklaAvrupa eğitimlerinin dijital ortamda devam edeceğini açıkladı.

Amazon.com.tr, aynı zamanda Avrupa’daki pazar yerlerinde (Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa) geçerli toplamda €125 tutarında site içi ücretsiz reklam desteği sunarken, Amazon Lojistik hizmetinden faydalanan KOBİ’lerden ise sağlanan hizmetler için alınan ücretleri belirli şartların sağlanması halinde iade edecek.

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, “COVID-19 krizi süresince KOBİ’lerin aktivitelerine devam edebilmeleri adına sağlanacak destekler büyük önem taşıyor. Amazon Türkiye tarafından hem yeni hem de halihazırda Pazar yerimiz üzerinden satış yapan KOBİ’lerin kapasitelerinin arttırılması adına farklı destek programları üzerinde çalışıyoruz. Bu bağlamda, COVID-19 önlemleri kapsamında geçici olarak iptal edilen BiTıklaAvrupa eğitimleri, artık çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. KOBİ’ler online eğitimlere https://bitiklaavrupa.com/ linki üzerinden başvurabilecekler. Bu eğitimlere ek olarak, Avrupa’daki tüm pazar yerlerimizde geçerli olacak şekilde tüm KOBİ’lerimize €125 tutarında site içi reklam desteği sağlıyoruz. Ayrıca Amazon Lojistik hizmetlerimizden faydalanan KOBİ’ler için, belirli şartların sağlanması halinde, ilk 500 ürün özelinde ürünlerin depoya gönderimi, depolama, yükleme-boşaltma, etiketleme ve iade süreçlerinde alınan ücretlerin de bazılarının iadelerini gerçekleştiriyoruz. Pazar yerimizdesatış yapan ortaklarımız bizler için çok önemliler ve bu girişimlerimiz ile onlara bu zorlu süreçte destek sağlamayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.