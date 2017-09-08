KOBİ'ler için yazılım projesi geliştirme etkinliği

ANKARA (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, KOBİ'lerin kapasitelerini artırmak amacıyla düzenlenen yazılım projesi geliştirme etkinliğine (hackathon) ilişkin, "Bu etkinlik kapsamında katılımcılarımızdan 24 saatlik süre içinde KOBİ'lerin, işverenlerin ve çalışanların teknolojik gelişmelere uygun desteklenmesi, üç boyutlu tasarım, sanal gerçeklik, oyun, prototip, dijital pazarlama temaları altında fikir yürütmelerini bekliyoruz." dedi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen ve ODTÜ tarafından yürütülen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (Bilgeİş) kapsamında düzenlenen "Bilgeİş Hackathon", ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

Kök, burada yaptığı konuşmada, söz konusu projenin temel hedefinin çalışanların geniş sosyal ekonomik yapılara uyum yeteneklerinin artırılması olduğunu söyledi. Bu hedef doğrultusunda ücretsiz elektronik öğrenme platformu oluşturulduğunu anlatan Kök, "Projemizin amacı ilk aşamada 100 derse ulaşmak, e-derslerimizden başta KOBİ'ler olmak üzere herkesin ücretsiz olarak faydalanması temel yaklaşımımız. Dersleri başarıyla tamamlayan kullanıcılara da bir sertifika veriliyor." diye konuştu.

Kök, bugüne kadar platforma 20 binin üzerinde başvuru olduğunu ve 6 binin üzerinde sertifika dağıtıldığını belirterek, projeyi ODTÜ'nün bir toplum üniversitesi olma stratejisinde önemli bir adım olarak gördüklerini kaydetti.

Bilgeİş projesi kapsamında geliştirilen portaldaki elektronik derslere kayıt oranının ve kamuoyundaki farklılık düzeyinin artırılmasına yönelik olarak bir hackathon düzenlendiğini ifade eden Kök, "Bu etkinlik kapsamında katılımcılarımızdan 24 saatlik süre içinde KOBİ'lerin işverenlerin ve çalışanların teknolojik gelişmelere uygun desteklenmesi, üç boyutlu tasarım, sanal gerçeklik, oyun, prototip dijital pazarlama temaları altında fikir yürütmelerini bekliyoruz." dedi.

Kök, "Bilgeİş Hackathon" sayesinde katılımcıların sadece portaldaki eğitimlerle sertifika almakla kalmayacağını aynı zamanda KOBİ'ler için yeni teknolojik çözümler de üreteceklerini bildirdi.

- "Projeye 3,4 milyon avro ayrıldı"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Ahmet Karan da Bilgeİş projesinin işçi ve iş verenlerin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla tasarlanıp geliştirildiğini söyledi.

İşletmelerin eğitim için gerekli zaman ve kaynağı ayırmadığını dile getiren Karan, bu noktada Bilgeİş projesi kapsamında geliştirilen çevrimiçi ücretsiz derslerin bir çözüm sunduğu ifade etti.

Karan, Türkiye ekonomisinin lokomotifinin KOBİ'ler olduğunu vurgulayarak, "Teknik destek ve ekipman bileşenleriyle birlikte AB ve Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği halinde Bilgeİş projesine 3,4 milyon avro ayırdık." dedi.

İnovasyon maratonu olarak da adlandırılan etkinlikte, 35 şehirden 150 katılımcı kendilerine verilen 24 saatlik süre içinde üç boyutlu tasarım, dijital pazarlama, oyun, robotik ve giyilebilir teknolojiyle sanal gerçeklik temaları kapsamında geliştirecekleri fikirler ve dijital çözümleriyle yarışacak.