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KOBİ'ler Kuveyt Türk'ü anlatıyor

- Kuveyt Türk, ürün ve hizmetlerini dijital platformlar için hazırladığı yeni reklam filmleriyle tanıtıyor

KOBİ'ler Kuveyt Türk'ü anlatıyor

İSTANBUL (AA) - KOBİ ve esnafların ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunan Kuveyt Türk, ürün ve hizmetlerini dijital platformlar için hazırladığı yeni reklam filmleriyle tanıtıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, her KOBİ'nin işinin ve ihtiyacının farklı olduğunun vurgulandığı reklam filmlerinde, farklı sektörlerde başarılı çalışmalara imza atan 5 KOBİ'nin yöneticileri, Kuveyt Türk'ün, ürün ve hizmetleriyle ilgili deneyimlerini paylaşıyor, bankacılık ürün ve hizmetlerinin ticari faaliyetlerine kattığı değeri anlatıyor.

Gram İstanbul imzasını taşıyan reklam filmi, hangi sektörde, hangi büyüklükte, hangi bölgede iş yaparlarsa yapsınlar, Kuveyt Türk'ün, müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun paketi sunduğuna vurgu yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt Türk
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