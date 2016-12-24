KOBİ'lerden

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - İş ilanları ve iş bulma sitesi Eleman.net'in anketine göre, gelecek yıl KOBİ'lerin yüzde 94'ü yeni istihdam yaratmayı planlarken, büyük çoğunluğu da maaşlarda yüzde 6 ila 10 arasında zam yapacak.

AA muhabirinin, Eleman.net tarafından KOBİ ölçeğinde bin 600 firma yetkilisiyle gerçekleştirilen anket sonuçlarından derlediği bilgilere göre, gelecek yıl yeni istihdam yaratmayı planlayan katılımcıların oranı yüzde 94 oldu.

Katılımcıların yüzde 50'si 1 ila 5 kişi arasında yeni istihdam yaratmayı planladığını belirtirken, 100'den fazla kişiye iş imkanı sağlayacağını bildirenlerin oranı yüzde 9 olarak belirlendi. Öte yandan katılımcıların yüzde 75'i yeni yılda zam yapacağını kaydetti.

Bu zammı yüzde 6 ila 10 arasında gerçekleştirmeyi planlayan katılımcıların oranı yüzde 53 ile çoğunluğu oluşturdu. Öte yandan gelecek yıl maaşlarda yüzde 10'un üzerinde artış yapacağını bildiren katılımcıların oranı ise yüzde 11 oldu. Katılımcıların kalan yüzde 36'sı ise yüzde 1 ila 5 arasında maaşlarda artırıma gitmeyi planladıklarını aktardı.

Gelecek yıl görünümüne ilişkin firma yetkililerinden yüzde 46'sı "olumlu", yüzde 10'u "olumsuz", yüzde 44'ü ise "belirsiz" şeklinde görüş bildirdi.

Anket sonuçları, gelecek yıl en çok istihdamın yüzde 12'yle "inşaat", yüzde 9'la "gıda" ve "bilgisayar/bilgi teknolojileri/internet", yüzde 7'yle "hizmetler" sektörlerinde sağlanacağını ortaya koydu.





- "Ekonomide atılan adımlar, istihdama olumlu etki gösterecek"





AA muhabirine anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eleman.net Üst Yöneticisi Gökhan Duyarlar, 2017'nin yeni istihdam açısından son derece olumlu bir yıl olmasını beklediklerini söyledi.

KOBİ'lerin sağlayacağı istihdam artışının, 2016'nın son çeyreğindeki düşüşün eski seviyelerine gelmesi olarak düşünülebileceğini belirten Duyarlar, "Son çeyrekte KOBİ'ler tarafından ertelenen büyüme hedeflerinin, ekonomik destekler ve piyasa koşullarının iyileşmesi ile yeniden hayata geçirileceğini, bunun da istihdama önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Duyarlar, bu yılın son çeyreğinde çok aktif olmayan iş arayanların, 2017'nin ilk çeyreğinde firmaların işe alımlarını artırmasıyla daha aktif hale geleceğini ifade etti.

En çok işe alım planlaması yapan sektörün inşaat çıkmasına yönelik görüşlerini paylaşan Duyarlar, şunları kaydetti:



"Yılın son çeyreğinde inşaat sektörüne yönelik faiz indirimleri ve çeşitli teşviklerle sektörde bir hareketlenme oldu. Bunun sonucunda da inşaat sektöründeki firmaların yeni yılda yeniden hareketlenerek hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Eleman.net'te inşaat sektöründe yayınlanan ilan sayıları ve başvuru sayılarına baktığımızda, 2016 yılının ikinci yarısında önemli bir düşüş gösterdiğini, buna rağmen yıl genelinde 2015'e oranla hem ilan hem de başvuru sayılarında ortalama yüzde 4,3'lük bir artış yaşandığını görüyoruz. Öte yandan inşaat sektöründe son zamanlarda yaşanan bu düşüşle hizmet ve perakende sektörleri yükselişe geçerek istihdamı sırtladı."

Duyarlar, 2016'nın son çeyreğinde ekonomide atılan adımlarla gelecek yılın ilk yarısında ekonomik şartların daha normal seviyelere gelmesini ve bunun da istihdam piyasasına olumlu etki göstermesini beklediklerini bildirdi.

Birçok sektörde firmaların çeşitli olumsuzluklara rağmen büyümeye devam etmek istediğini vurgulayan Duyarlar, sanayi sektörünün de bu büyümeye katılmasının, hem ekonomiyi hem de istihdam piyasasını olumlu yönde etkileyeceğini sözlerine ekledi.



Eleman.net yıl sonu anketinin sonuçları şöyle:

2017 yılında yeni istihdam yaratmayı düşünüyor musunuz? % Evet 94 Hayır 6 Ne kadarlık bir istihdam yaratmayı düşünüyorsunuz? % 1-5 kişi arası 50 6-10 kişi arası 15 11-20 kişi arası 11 21-50 kişi arası 10 51-100 kişi arası 5 100 kişi üzeri 9 Genel olarak 2017 yılını nasıl görüyorsunuz? % Olumlu 46 Belirsiz 44 Olumsuz 10 2017 yılında zam yapmayı düşünüyor musunuz? % Evet 75 Hayır 25 Planladığınız zam oranı nedir? % %1-5 36 %6-10 53 %10 üzeri 11 En çok işe alım yapmayı planlayan 5 sektör % İnşaat 12 Gıda 9 Bilgisayar / BT / Internet 9 Hizmetler 7 Elektrik / Elektronik 5



