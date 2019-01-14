KOBİ'lere 20 milyar liralık destek memnuniyet yarattı

ADANA (AA) - Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, KOBİ Değer Kredisine ilişkin, "20 milyarlık kredinin KOBİ'lerimize moral olmasının yanı sıra bunun bereketi üretime de yansıyacaktır ve piyasalar hareketlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Menevşe, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı KOBİ Değer Kredisinin, finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'ler için önemli bir nefes alma aracı olacağını belirtti.

Kredinin reel sektörün moralini artıracağını ifade eden Menevşe, şunları kaydetti:

"Piyasalarda daralmayı engellemek adına 2018 sonlarında 100 milyon liralık KOBİ Destek Kredisi sunduğumuz üyelerimizin nefes alması için elimizi taşın altına koymuştuk. Yeni yılın ilk günü ÖTV-KDV indiriminin uzaması müjdesinin ardından kredi kart borcuna yapılandırma, 20 milyar liralık kredi imkanıyla işletmelerimize ciddi bir kaynak oluşmuş, SGK prim desteği istihdama güç sağlamıştır. Bunların hepsi ise 2019'a ekonomide güçlü bir başlangıç anlamına gelmektedir. Finans sektörünün reel sektöre sunduğu 20 milyar liralık kredi imkanı KOBİ'lerimizin krediye ulaşma olanağını artıracak, ekonomik darboğazın aşılmasına kolaylık sağlayacak, istihdam, üretim ve ihracat bundan olumlu bir şekilde etkilenecektir. 20 milyarlık kredinin KOBİ'lerimize moral olmasının yanı sıra bunun bereketi üretime de yansıyacaktır ve piyasalar hareketlenecektir."

Menevşe, oda olarak tüketicinin alım gücünü artıracak, tüccarın ayakta durmasını sağlayacak her türlü tedbiri desteklediklerini belirtti.