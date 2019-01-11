"KOBİ'lere destek ekonomiyi rahatlatacak"

DENİZLİ (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ülke çapında istihdam ve toplam cironun büyük bölümünü gerçekleştiren KOBİ'lere sunulan kredi imkanlarının ekonomiyi rahatlatacağını söyledi.

MÜSİAD Denizli Şubesi olağan genel kurul toplantısına katılan Kaan, gazetecilere yaptığı açıklamada yıl sonu büyümeyi yüzde 3,6 - 3,8 beklediklerini, hükümetin üretimi destekleyen, enflasyonu düşürmeye odaklanan önlemlerinin 2019 yılında sonuçlarını vereceğini ifade etti.

Bu kapsamda KOBİ'lere verilen son desteklere de dikkati çeken Kaan, "Dün itibarıyla üretimi desteklemek amacıyla katılım bankalarının da içinde bulunduğu 12 bankanın desteğiyle yaklaşık 22 milyar dolarlık destek programı açıklandı. Bunları çok faydalı buluyoruz. Türkiye'deki üretimin yani cironun yüzde 64'ünü ve istihdamın yüzde 73'ünü KOBİ'ler sağlıyor. Onlara verilen kredilerin 2019'daki daralmayı rahatlatacağını düşünüyoruz." dedi.

- 2019'dan olumlu beklentiler

İş dünyasının ekonomik gelişmelere ilişkin karamsar olmaması gerektiğini dile getiren Kaan, daha fazla çalışacaklarını ve mücadele edeceklerini ifade etti.

Türkiye'nin döviz, faiz ve enflasyon üzerinden saldırıları atlattığını vurgulayan Kaan, şöyle devam etti:

"İlk üç ay, hizmet sektörünün yavaş olduğu bir dönem. İhracatta artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü geçen sene 168,1 milyar dolar ihracatımız oldu. İthalatta bir miktar durağanlık devam edecek. Ama biz daha fazla üreterek ve aynı zamanda maliyetlerimizi de aşağı düşürecek şekilde çalışarak, tasarruf ederek bu işin üstesinden geleceğiz, özellikle ikinci yarıdan sonra. "

Kaan, kredi kartı borçlarının yapılandırılması uygulamasına olumlu baktıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan genel kurulda yapılan seçimle MÜSİAD Denizli Şube Başkanlığı görevine Mehmet Akgün seçildi.