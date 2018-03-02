KOBİ’lere ikinci nefes geliyor KOBİ’lerin uzun süredir beklediği ikinci Nefes Kredisi paketi için son imzalar atılıyor.

afta başında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu ile yetkilendirilmiş beş bankanın protokole son imzaları atması bekleniyor. Konuya yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, geçen yıla göre bu yıl banka sayısı artacak. Geçtiğimiz yıl Ziraat Bankası ve Denizbank’ın aracılık ettiği nefes kredilerine bu yıl Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil olacak. Böylece toplam banka sayısı ikiden beşe çıkacak.



Hükümet 2018 yılının tamamı için KGF kredileri kapsamında KOBİ’lere 55 milyar TL’lik bir kaynak ayırdığını duyurmuştu. Söz konusu bu kredinin 5 milyar TL’lik dilimi ise Nefes Kredisi kapsamında KOBİ’lere ayrıldı. İşte bu hafta imzalanacak sözleşme ile 5 milyar TL’lik Nefes Kredisi paketi için son nokta konulmuş oldu.

Konuyu yakından takip etmeyenler için hatırlatalım; söz konusu krediyi kullanmanın bazı şartları var. Öncelikle kredi KOBİ segmentindeki şirketlere kullandırılıyor. Ayrıca bu şirketlerin TOBB üyesi olması ve başvuru tarihi itibariyle en az bir yıldır faaliyet gösteriyor olması gerekiyor.

