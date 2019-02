KOBİ'lere özel “butik tekno çözümler” geliştirilecek

İSTKA “2018 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen Dijital Dönüşüm Merkezi; katılımcı, kapsayıcı ve çok paydaşlı iş birliği ağı ile İstanbul’un yenilikçi iklimine de katma değer yaratacak. 30 Tekno KOBİ ile ihtiyaçları doğrultusunda eşleştirilecek 120 KOBİ, Beyoğlu’ndaki merkezde eğitim alacak ve dijitalleşme süreçleriyle tanışacak. Proje süresince KOBİ’lere “işletmeye özel butik tekno çözümler” geliştirilecek.



Üretim ve sanayinin dijitalleşme çerçevesinde belirlendiği günümüzde, Türkiye ekonomisinin can damarı olan KOBİ’ler için Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) 2018 Yenilikçi ve Yaratıcı istanbul Mali Destek Programı kapsamında “Dijital Dönüşüm Merkezi” (DDM) projesini hayata geçirdi.



İstanbul Valiliği ve Tüm Girişimci İş Mentorları Derneği’nin (TÜGİM) ortaklığında, Türkiye İş Bankası'nın sponsorluğunda, Boğaziçi Üniversitesi ve Endeavor Türkiye’nin iştirakçiliği ile hayata geçirilen “KOBİ’ler Gelecekle Buluşuyor: Dijital Dönüşüm Merkezi” projesi ile 120 KOBİ, tekno-yolculuğa çıkıyor.



Yaklaşık 3 milyon TL’lik bir bütçe (ayni ve maddi) ile 120 KOBİ’nin teknoloji yolculuğuna rehberlik edecek DDM’nin tanıtıldığı İş Kuleleri’ndeki toplantının açılışı İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ve İSTKA Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin’in katılımıyla gerçekleştirildi.



KOBİ’ler ihtiyaçları doğrultusunda 30 tekno-KOBİ ile eşleştirilecek



KOBİ’lerin dijital dönüşümünü sağlayarak küresel rekabetçilik güçlerini artıracak proje ile İstanbul’un yenilikçi iklimine de değer yaratılacak. KOBİ’ler, 18 ay boyunca, Beyoğlu’ndaki merkezde 2 bin saati aşan mentörlük desteğinin yanı sıra “üretim”, “iç yönetim” ve “pazarlama-satış” alanında eğitim alarak, verimliliklerini de artıracak. Proje kapsamında 120 KOBİ, ihtiyaçları doğrultusunda, dijitalleşmeye yardımcı ürün ve hizmet üreten 30 tekno-KOBİ eşleştirilecek ve mentörlük desteği alacak. KOBİ’lerin dijitalleşme ihtiyaçlarına özel yol haritalarının çıkartılacağı proje ile kredi ve finansman çözümleri de geliştirilerek, bu desteklerden faydalanmaları sağlanacak.



KOBİ’lerin elde ettikleri dijitalleşme düzeylerini sürdürülebilir kılmalarına yardımcı olacak DDM ile işletmelerin dijitalleşmeyi kurum kültürü haline getirebilmelerine katkı sağlanacak. 18 ayın sonunda ise projenin, KOBİ’lerin dijitalleşme düzeylerine etkisi ve kurum verimliliklerine katkısı test edilip, analiz raporu hazırlanacak ve yayımlanacak. Projeyle, İstanbul’un genel yenilik iklimi ile yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya kavuşması iki yönlü desteklenerek, kentin katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi; küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi hedefleniyor. İstanbullu KOBİ’ler dijitalleşme yolculukları için www.ddm.org.tr adresinden başvurularını yapabiliyor. Başvuru süreci sonunda analiz ve testler ile değerlendirmeleri geçen KOBİ’lerin tekno-yolculuğu da başlıyor.





Mehmet Ali Özyiğit: “Proje sadece KOBİ’lerin değil, Türkiye’nin geleceği adına çok önemli”







Konuşmasında, yaşanan dijitalleşme yarışında henüz ülkelerin rekabetin nereye varacağını kestiremediğini belirten İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, “Yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinde, küresel rekabetçilikte rakiplerinin bir adım önüne geçenler, yarının söz sahibi olacak” dedi. Özyiğit, ekonominin bel kemiği olan KOBİ’lerin, Türkiye’nin geleceği adına insan kaynağından üretim araçlarına, pek çok alanda desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Dijital dönüşüm her anlamda desteklenmesi gereken önemli bir süreçtir. Dijital dönüşümü, ülkemizin geleceği için çok önemsiyoruz çünkü bu projenin, sadece KOBİ’lerin değil, Türkiye’nin geleceği adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Umarız proje başarılı olur ve Türkiye, hak ettiği yerde olur.”



Orhan Turan: “İstanbul ve Türkiye’nin yenilik iklimine katma değer yaratacağız”







“Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için ekonomimizin rekabetçilik gücünü artırmamız şart. Dolayısıyla sektörlerimiz, işletmelerimiz ve özellikle ekonominin can damarı olan KOBİ’lerimizin rekabetçilik gücünü geliştirmeye odaklanmak gerekiyor” diyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Artık üretim ve sanayi; dijitalleşme çerçevesinde şekilleniyor. Bu nedenle, teknolojiyi tüketen değil; hayal eden, araştıran, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmalıyız. Yüksek teknolojili üretim yaparak, yüksek katma değer yaratmak ve küresel rekabet gücümüzü artırmak için dijitalleşme, aradığımız kaldıraçtır. Sanayimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirip, KOBİ’lerimizin kapasitelerini artırıp, yüksek teknolojiyle yüksek katma değerli üretimi yakalayıp, ekonomik refahı artırabiliriz. Teknolojik altyapı yatırımlarının faydaya dönüşebilmesi, ancak KOBİ’lerin dijital dönüşümü, kurumsal yapılarının bir parçası haline getirmesiyle mümkün görünüyor. Bu amacı gerçekleştirmek için KOBİ’lerimizin dijitalleşme yolculuğuna destek olacak Dijital Dönüşüm Merkezi, başarılı örneklerin ortaya çıkmasını sağlayacak, sürdürülebilir mekânsal bir platform imkânı da sunuyor. Merkez ile dijitalleşme becerilerinde yetkinlik kazanacak KOBİ’lerimizin, çarpan etkisi yaratarak, İstanbul’un yenilik iklimine katma değer yaratmasını da hedefliyoruz. Bu proje ile finansmana erişimden pazara açılmaya kadar KOBİ’lerimizin yenilik üretme motivasyonlarını artıracağız.”



Şahismail Şimşek: “KOBİ’lerimize dijitalleşme süreçlerine en uygun tedaviyi sunacağız”







Türkiye ekonomisinin gelişmesinde KOBİ’lerimizin çok önemli bir yeri olduğunu hatırlatan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek de açılış konuşmasında şunları aktardı: “KOBİ’lerimizin dijitalleşme yolculuğunda bu proje ile teşhisi koyacak ve kendilerine en uygun tedaviyi sunacağız. Dijitalleşme süreçlerinde çok değerli mentorlarımız KOBİ’lerimizin yanında olacak ve kendilerine hem deneyimlerini aktaracak hem de yol gösterecekler. KOBİ’ler Gelecekle Buluşuyor: Dijital Dönüşüm Merkezi projesinin değerli KOBİ’lerimiz ve ülkemiz için faydalı olmasını umuyorum.”



Dr. Fatih Pişkin: “KOBİ’lerimize dijital çağın gerektirdiği yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyoruz”







Dijital Dönüşüm Merkezi Projesi ile KOBİ’lerimize dijital çağın gerektirdiği vizyon ve yetkinlikleri kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden İSTKA Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin, İstanbul’un ekonomik gücünün korunmasında KOBİ’lerin önemli bir işlev üstlendiğine vurgu yaptı. Dr. Fatih Pişkin, konuşmasında şunları aktardı: “KOBİ’lerimiz İstanbul’un ekonomik gücünün korunması bakımından önemli bir işlev üstleniyor. İstanbul ekonomisinin mevcut yapısının ileri teknoloji kullanan, yüksek katma değer üreten, nitelikli iş gücü istihdam eden, bilgi yoğun bir üretim yapısına dönüştürülmesi için KOBİ’lerimizin mevcut yapılarını da çağın gerçeklerine uygun olarak dönüştürmek mecburiyetindeyiz. İstanbul Kalkınma Ajansı olarak 2010 yılından bu yana 10 destek programında doğrudan KOBİ’lere yönelik toplam 114 projeye destek vermiş bulunuyoruz. Güdümlü projelerimiz ile de KOBİ’lerin test ve prototip üretme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Girişimcilik alanında verdiğimiz destekler de doğrudan KOBİ’lerimizi etkiliyor. ‘KOBİ’ler Gelecekle Buluşuyor: Dijital Dönüşüm Merkezi’ projemizi de KOBİ’lerimizin üretim, iç yönetim, pazarlama ve satış alanlarında dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla desteklemiş bulunuyoruz. Bu projemizle, KOBİ’lerimize dijital çağın gerektirdiği vizyon ve yetkinliklerin kazandırılmasını hedefliyoruz.”